Лучшее время для посадки лилий – единицы знают секрет
- Осень считается лучшим временем для посадки луковиц лилий, но весенняя посадка обеспечивает более сильный рост и быстрое цветение.
- Луковицы лилий следует заглублять на 20-25 см, а в жарких регионах добавлять еще 10 см, высаживать их лучше на приподнятых грядках для лучшего дренажа.
Лилии – это одни из любимых многолетников для многих людей. Но для того, чтобы в следующем году они порадовали большим цветением, нужно высадить их вовремя. –
Посадка лилий – это задача, для которой нужно подобрать идеальное время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Birds&Blooms. Сажать цветы можно как весной, так и осенью, и каждое время года имеет свои преимущества.
Когда сажать лилии в саду?
Осень немного снисходительнее для посадки луковиц, но все же лучшим временем для высадки лилий считается весна. Дело в том, что лилии, приобретенные весной, до того всю зиму хранились в контролируемых условиях, и очень стремятся прорасти.
Садовница Ванесса Элмс рассказала, что после посадки одного и того же сорта лилий в два разных сезона, она заметила, что весенняя посадка все же обеспечивает более сильное начало роста и быстрое цветение.
У луковиц, посаженных осенью, следующего года мы видим скромное цветение, и высота растения не будет стандартной для этого сорта, – поделилась она.
Зато весенняя посадка даст гораздо лучшие результаты. Поэтому лучше выкопать луковицы лилий осенью, а вот посадку отложить до весеннего периода.
Лилии лучше всего сажать весной, а не осенью / Фото Pexels
Как сажать лилии?
Во время посадки луковицы нужно заглублять на 20 – 25 сантиметров от верхушки луковицы до поверхности почвы. Но если в регионе в течение дня достаточно жарко, нужно добавить дополнительные 10 сантиметров, пишет Garden Design.
Также советуют высаживать лилии на поднятых грядках, чтобы обеспечить для них лучший дренаж. К тому же цветы будут выглядеть лучше, если их сажать группами по три или даже больше луковиц. А в районах, где выпадает много осадков, луковицы советуют сажать набок, чтобы избежать гниения.
Также нужно учесть кислотность почвы – если она высокая, садоводы советуют добавить немного извести в землю во время посадки.
Что еще нужно знать о посадке растений в саду?
Осень – это очень удачный период для высадки пионов – но для того, чтобы они быстро порадовали цветением, нужно соблюдать несколько очень важных шагов.
Также после выкапывания картофеля на огороде можно высеять сидераты. Одним из лучших считается фацелия – она не только обогатит почву, но и привлечет на участок опылителей.
Частые вопросы
Когда лучше всего сажать лилии?
Лучшим временем для высадки лилий считается весна, поскольку лилии, приобретенные весной, до того хранились в контролируемых условиях и стремятся прорасти.
Какие условия необходимы для посадки лилий?
Во время посадки луковицы нужно заглублять на 20-25 сантиметров от верхушки луковицы до поверхности почвы. В жарких регионах советуют добавить дополнительные 10 сантиметров, а для лучшего дренажа высаживать лилии на приподнятых грядках.
Почему важно учитывать кислотность почвы при посадке лилий?
Высокая кислотность почвы может негативно повлиять на рост лилий, поэтому садоводы советуют добавить немного извести в землю во время посадки, чтобы улучшить условия для растений.
