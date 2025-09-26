Лилии – это одни из любимых многолетников для многих людей. Но для того, чтобы в следующем году они порадовали большим цветением, нужно высадить их вовремя. –

Посадка лилий – это задача, для которой нужно подобрать идеальное время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Birds&Blooms. Сажать цветы можно как весной, так и осенью, и каждое время года имеет свои преимущества.

Когда сажать лилии в саду?

Осень немного снисходительнее для посадки луковиц, но все же лучшим временем для высадки лилий считается весна. Дело в том, что лилии, приобретенные весной, до того всю зиму хранились в контролируемых условиях, и очень стремятся прорасти.

Садовница Ванесса Элмс рассказала, что после посадки одного и того же сорта лилий в два разных сезона, она заметила, что весенняя посадка все же обеспечивает более сильное начало роста и быстрое цветение.

У луковиц, посаженных осенью, следующего года мы видим скромное цветение, и высота растения не будет стандартной для этого сорта, – поделилась она.

Зато весенняя посадка даст гораздо лучшие результаты. Поэтому лучше выкопать луковицы лилий осенью, а вот посадку отложить до весеннего периода.



Лилии лучше всего сажать весной, а не осенью / Фото Pexels

Как сажать лилии?

Во время посадки луковицы нужно заглублять на 20 – 25 сантиметров от верхушки луковицы до поверхности почвы. Но если в регионе в течение дня достаточно жарко, нужно добавить дополнительные 10 сантиметров, пишет Garden Design.

Также советуют высаживать лилии на поднятых грядках, чтобы обеспечить для них лучший дренаж. К тому же цветы будут выглядеть лучше, если их сажать группами по три или даже больше луковиц. А в районах, где выпадает много осадков, луковицы советуют сажать набок, чтобы избежать гниения.

Также нужно учесть кислотность почвы – если она высокая, садоводы советуют добавить немного извести в землю во время посадки.

