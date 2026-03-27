Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: кульбаба підкаже правильну дату

Городники дуже обережно ставляться до посадки огірків, оскільки лише кілька холодних ночей можуть зіпсувати усі рослини. Досвідчені дачники розповіли, що один природний сигнал може свідчити про вдалий час для саджання огірків у відкритий ґрунт.

Огірки є теплолюбною культурою, тому холодний ґрунт на них погано впливає, пише electronromania.ro. Садівники якнайшвидше хочуть посадити рослини задля отримання урожаю в короткі терміни, проте тут поспішати не варто.

Читайте також Найгірші "сусіди" кабачків та цукіні: що ні в якому разі не можна біля них садити

Коли можна садити огірки?

Найкраще садити огірки тоді, коли температура ґрунту кілька днів зберігається від 15 до 16 градусів тепла. Якщо ж температура приблизно 10 градусів тепла, то рослина не буде добре рости, а сходам буде важко прорватися.

Городники розповіли про сигнал природи, який сигналізує про вдалий час для посадки огірків. Це може бути розпускання листя певної рослини чи цвітіння квітів.



Такий "живий" календар колись використовували наші бабусі. Орієнтування на рослини дає набагато надійнішу інформацію, ніж фіксована дата в календарі. Навесні потрібно звернути увагу на дві рослини – березу та кульбабу.

Якщо листя на березі стало розміром в монету – це вже знак, що ґрунт є достатньо прогрітим і підходить для посадки.

Якщо почалося масове цвітіння кульбаб – то це пряма ознака того, що вже остаточно настала тепла весна, тому ґрунт стабільно теплий.

Як садити огірки у ґрунт?

Дачники радять перед посівом дати ґрунту трохи просохнути, якщо він був вологим. Річ у тому, що перезволожений ґрунт лише зіпсує всю посадку, оскільки сирість та холод провокують гниття насіння.

Після посіву грядку потрібно накрити плівкою чи агроволокном, щоб зберегти тепло вночі. В іншому випадку можна виростити розсаду й пересадити її у відкритий ґрунт, коли вже буде достатньо тепло.

Чим підживити огірки?

Молоко, розведене з водою у пропорції 1:10, є ефективним добривом для огірків, завдяки кальцію, калію та магнію, які сприяють зміцненню рослин, пише Chip.de. Цибулеве лушпиння та підгодівля хлібом з йодом також вважаються корисними підживленнями для огірків, покращуючи їх ріст та захищаючи від захворювань.

Що ще варто знати городникам?