Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: кульбаба підкаже правильну дату
- Огірки краще садити, коли температура ґрунту стабільно тримається на рівні 15-16 градусів, а сигналом для цього є розмір листя берези або масове цвітіння кульбаб.
- Перед посадкою ґрунт повинен бути помірно вологим, і після посіву грядки слід накрити плівкою для збереження тепла, а підживленням можуть служити молоко з водою, цибулеве лушпиння та хліб з йодом.
Городники дуже обережно ставляться до посадки огірків, оскільки лише кілька холодних ночей можуть зіпсувати усі рослини. Досвідчені дачники розповіли, що один природний сигнал може свідчити про вдалий час для саджання огірків у відкритий ґрунт.
Огірки є теплолюбною культурою, тому холодний ґрунт на них погано впливає, пише electronromania.ro. Садівники якнайшвидше хочуть посадити рослини задля отримання урожаю в короткі терміни, проте тут поспішати не варто.
Читайте також Найгірші "сусіди" кабачків та цукіні: що ні в якому разі не можна біля них садити
Коли можна садити огірки?
Найкраще садити огірки тоді, коли температура ґрунту кілька днів зберігається від 15 до 16 градусів тепла. Якщо ж температура приблизно 10 градусів тепла, то рослина не буде добре рости, а сходам буде важко прорватися.
Городники розповіли про сигнал природи, який сигналізує про вдалий час для посадки огірків. Це може бути розпускання листя певної рослини чи цвітіння квітів.
Природа підкаже, коли садити огірки
Такий "живий" календар колись використовували наші бабусі. Орієнтування на рослини дає набагато надійнішу інформацію, ніж фіксована дата в календарі. Навесні потрібно звернути увагу на дві рослини – березу та кульбабу.
- Якщо листя на березі стало розміром в монету – це вже знак, що ґрунт є достатньо прогрітим і підходить для посадки.
- Якщо почалося масове цвітіння кульбаб – то це пряма ознака того, що вже остаточно настала тепла весна, тому ґрунт стабільно теплий.
Як садити огірки у ґрунт?
Дачники радять перед посівом дати ґрунту трохи просохнути, якщо він був вологим. Річ у тому, що перезволожений ґрунт лише зіпсує всю посадку, оскільки сирість та холод провокують гниття насіння.
Після посіву грядку потрібно накрити плівкою чи агроволокном, щоб зберегти тепло вночі. В іншому випадку можна виростити розсаду й пересадити її у відкритий ґрунт, коли вже буде достатньо тепло.
Чим підживити огірки?
Молоко, розведене з водою у пропорції 1:10, є ефективним добривом для огірків, завдяки кальцію, калію та магнію, які сприяють зміцненню рослин, пише Chip.de. Цибулеве лушпиння та підгодівля хлібом з йодом також вважаються корисними підживленнями для огірків, покращуючи їх ріст та захищаючи від захворювань.
Що ще варто знати городникам?
Буряк добре росте поруч з хрестоцвітими овочами, цибулею, часником та бобовими культурами, які збагачують ґрунт азотом.
Для підживлення розсади помідорів можна використовувати настій цибулевого лушпиння, який покращує ґрунт і знижує ризик хвороб.
Часті питання
Яка температура ґрунту є оптимальною для посадки огірків?
Найкраще садити огірки тоді, коли температура ґрунту кілька днів зберігається від 15 до 16 градусів тепла. Якщо ж температура приблизно 10 градусів тепла — рослина не буде добре рости, а сходам буде важко прорватися.
Які природні сигнали вказують на вдалий час для посадки огірків?
Городники радять звертати увагу на розпускання листя на березі та масове цвітіння кульбаб. Якщо листя на березі стало розміром в монету, це означає, що ґрунт є достатньо прогрітим. Масове цвітіння кульбаб свідчить про настання стабільно теплої весни.
Які добрива рекомендується використовувати для підживлення огірків?
Молоко, розведене з водою у пропорції 1:10, є ефективним добривом для огірків завдяки кальцію, калію та магнію. Також цибулеве лушпиння та підгодівля хлібом з йодом вважаються корисними підживленнями для покращення росту огірків та захисту від захворювань.