Чим накрити ямку під час посадки картоплі: виросте вдвічі більшою

Картопля – одна з головних культур на городі. Кожен господар хоче отримати максимум урожаю навіть з невеликої ділянки. Городники стверджують, що результат залежить від того, як саме її посадити.

Щоб картопля добре росла, фахівці радять використати метод глибокого мульчування, який допомагає покращити розвиток кущів та збільшити урожай бульб, пише Gardens that matter.

Що покласти в ямку під час посадки картоплі?

Спочатку на грядки треба викласти шар компосту товщиною 5 – 7 сантиметрів. Саме він стане поживною основою для майбутньої картоплі. Якщо є простір, картоплю можна садити в шаховому порядку – це допоможе ефективніше використати площу.

Щоб уникнути хвороб, фахівці радять обирати насіннєву картоплю. Великі бульби можна розрізати на частини так, щоб у кожній було щонайменше два вічка. Після цього їх залишають на кілька днів при кімнатній температурі, щоб зрізи підсохли й затверділи.

Після розкладання насіннєвих бульб, їх треба накрити шаром мульчі товщиною близько 15 сантиметрів. Для цього підійде подрібнене листя, необроблена солома чи сіно без гербіцидів. Мульча пригнічує бур’яни, утримує вологу й створює спритливі умови для формування бульб.

Цей метод глибокого мульчування дуже корисний, і справді допомагає для росту картоплі. Навіть впродовж сезону варто поступово додавати мульчу, прикриваючи нижню частину стебел. Таке мульчування потрібно робити під час активного вегетативного росту бульбів.

Додаткова мульча також захистить бульби від сонячного світла. Бо під сильним впливом сонця вони зеленіють й накопичують соланін – речовину, небезпечну для споживання.



Мульча допомагає картоплі краще рости / Фото Pexels

Молоді бульби можна обережно діставати з-під мульчі вже під час формування квіткових бутонів, а урожай збирається тоді, коли листя починає жовтіти. Перед зберіганням картоплю просушують в темному місці, щоб шкірка зміцніла. Зберігають овочі традиційно в темному й злегка вологому приміщенні.

Як відігнати колорадського жука з городу?

Для захисту картоплі від колорадського жука рекомендується висаджувати поруч рослини, такі як бобові культури, чорнобривці, настурції, м’яту, базилік, часник, редьку та хрін, пише Interia Kobieta. Зберігайте картоплю з яблуками та уникайте пластикової упаковки для запобігання проростанню та накопиченню соланіну.

