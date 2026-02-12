Куди піти на День святого Валентина: 5 небанальних варіантів побачень
- Good Housekeeping пропонує кілька варіантів святкування Дня святого Валентина, серед яких дегустаційний тур, майстер-клас з ліплення глини та "полювання за кольорами".
- Ідеї також включають побачення у книжковому магазині та створення парних портретів вдома.
День святого Валентина – це ідеальна можливість провести час зі своєю другою половинкою. І для такого особливого свята потрібно організувати особливе побачення.
День святого Валентина можна чудово провести і вдома: приготувати спільно вечерю, чи переглянути улюблені фільми. Втім, це далеко не єдиний варіант проведення часу, повідомляє Good Housekeeping.
Куди піти на День святого Валентина?
Дегустаційний тур
Сходити на вечерю в романтичний ресторан – це чудово. Але як щодо того, аби відвідати два, три, чи навіть більше закладів?
Якщо у вас з партнером є улюблена їжа чи напій – наприклад, гарячий шоколад, піца тощо – можна вирушити на екскурсію містом, аби знайти найкращі заклади.
Майстер-клас з ліплення глини
Таке побачення – це чудова можливість провести час разом, навчитися чогось нового та отримати неймовірний сувенір на згадку про день. Ви можете зліпити парні чашки, свічники чи тарілки, якими згодом користуватиметеся вдома.
Або ж можна відправитися на урок танців, пише Country Living.
"Полювання за кольорами"
Така незвична ідея для побачення ідеально підходить для того, аби зробити цікавішою звичайну прогулянку. Суть проста – кожен у парі обирає собі колір та фотографує усе, що трапляється цього кольору дорогою.
Згодом ці фотографії можна перетворити на колаж та повішати на стіну, або ж поділитися ним у соцмережах.
Побачення у книжковому магазині
14 лютого – це не лише День усіх закоханих, але й День книгодарування. І побачення у книжковому – це ідеальна можливість дізнатися більше про смаки одне одного. Можна обрати книги одне одному, а потім обмінятися ними.
Парні портрети
Якщо все ж хочеться провести День святого Валентина вдома, тоді можна спробувати перетворити вітальню на справжню художню студію. Все, що знадобиться – це два полотна, фарби та пензлики. А портрет другої половинки, намальований власною рукою, можна повішати на стіну згодом.
Які ще лайфхаки варто знати?
Якщо не знаєте, що подарувати на День святого Валентина хлопцеві – тут ми зібрали кілька ідей, які точно потішать будь-кого.
Окрім того, продуманий подарунок до свята можна виготовити й своїми руками, не витративши на нього жодної гривні.
