Водопровідна вода є жорсткою, тому не варто її обирати для делікатних рослин, пише Martha Stewart. Мінерали можуть накопичуватися в ґрунті й залишати білі сліди на листі, призвівши з часом висихання їхніх кінчиків.

Читайте також Зів'яла орхідея знову відновиться: цей догляд змусить її цвісти роками

Які рослини не можна поливати водою з-під крана?

Садівничий експерт з Університету Міннесоти Робін Тротт та авторка посібників з догляду за рослинами Лі Міллер розповіли про рослини, які часто страждають від підвищеного кальцію, магнію та заліза, що містяться у такій воді.

Павутинна рослина

Цей вазон є найчутливішим до жорсткої води. Саме через фтор та сіль у рослини з’являються коричневі кінчики листя.

Лілія миру

Від води поганої якості листя цієї рослини жовтіє, краї темнішають, а кількість квітів зменшується. Проблеми найчастіше спричиняє фтор у водопровідній воді.

Орхідея

Ця рослина вибаглива, тому варто уникати поливу жорсткою водою, оскільки вона призводить до накопичення мінеральних відкладень на листі. Орхідею варто поливати дощовою чи дистильованою водою.



Орхідею треба підливати дистильованою водою / Фото Pexels

Калатея

Рослина страждає від важких металів, хлору та фтору, які містяться у водопровідній воді. Їхнє накопичення в ґрунті уповільнює ріст та призводить до темних країв на листках.

Молитовна рослина

Ця рослина потребує вологої землі, а солі з жорсткої води накопичуються швидше. Це викликає опіки кінчиків, появу плям та навіть втрату кольору рослини.

Також варто бути уважнішими до температури води: вона завжди має бути кімнатною. Якщо вода буде надто гарячою чи холодною, це призведе до шоку для листя рослин та пошкодження коренів, пише Real Simple.

Що ще треба знати про догляд за рослинами?