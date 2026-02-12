Куда пойти на День святого Валентина: 5 небанальных вариантов свиданий

День святого Валентина –это идеальная возможность провести время со своей второй половинкой. И для такого особенного праздника нужно организовать особое свидание.

День святого Валентина можно прекрасно провести и дома: приготовить совместно ужин, или посмотреть любимые фильмы. Впрочем, это далеко не единственный вариант времяпрепровождения, сообщает Good Housekeeping.

Куда пойти на День святого Валентина?

Дегустационный тур

Сходить на ужин в романтический ресторан – это прекрасно. Но как насчет того, чтобы посетить два, три, или даже больше заведений?

Если у вас с партнером есть любимая еда или напиток – например, горячий шоколад, пицца и т.д. – можно отправиться на экскурсию по городу, чтобы найти лучшие заведения.

Мастер-класс по лепке глины

Такое свидание – это прекрасная возможность провести время вместе, научиться чему-то новому и получить невероятный сувенир на память о дне. Вы можете слепить парные чашки, подсвечники или тарелки, которыми впоследствии будете пользоваться дома.

Или же можно отправиться на урок танцев, пишет Country Living.

"Охота за цветами"

Такая необычная идея для свидания идеально подходит для того, чтобы сделать интересной обычную прогулку. Суть проста – каждый в паре выбирает себе цвет и фотографирует все, что попадается этого цвета по дороге.

Впоследствии эти фотографии можно превратить в коллаж и повесить на стену, или поделиться им в соцсетях.

Свидание в книжном магазине

14 февраля – это не только День всех влюбленных, но и День книгодарения. И свидание в книжном – это идеальная возможность узнать больше о вкусах друг друга. Можно выбрать книги друг другу, а потом обменяться ими.

Парные портреты

Если все же хочется провести День святого Валентина дома, тогда можно попробовать превратить гостиную в настоящую художественную студию. Все, что понадобится – это два полотна, краски и кисточки. А портрет второй половинки, нарисованный собственной рукой, можно повесить на стену впоследствии.

