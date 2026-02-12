День святого Валентина можна чудово провести і вдома: приготувати спільно вечерю, чи переглянути улюблені фільми. Втім, це далеко не єдиний варіант проведення часу, повідомляє Good Housekeeping.

Куди піти на День святого Валентина?

Дегустаційний тур

Сходити на вечерю в романтичний ресторан – це чудово. Але як щодо того, аби відвідати два, три, чи навіть більше закладів?

Якщо у вас з партнером є улюблена їжа чи напій – наприклад, гарячий шоколад, піца тощо – можна вирушити на екскурсію містом, аби знайти найкращі заклади.

Майстер-клас з ліплення глини

Таке побачення – це чудова можливість провести час разом, навчитися чогось нового та отримати неймовірний сувенір на згадку про день. Ви можете зліпити парні чашки, свічники чи тарілки, якими згодом користуватиметеся вдома.

Або ж можна відправитися на урок танців, пише Country Living.

"Полювання за кольорами"

Така незвична ідея для побачення ідеально підходить для того, аби зробити цікавішою звичайну прогулянку. Суть проста – кожен у парі обирає собі колір та фотографує усе, що трапляється цього кольору дорогою.

Згодом ці фотографії можна перетворити на колаж та повішати на стіну, або ж поділитися ним у соцмережах.

Побачення у книжковому магазині

14 лютого – це не лише День усіх закоханих, але й День книгодарування. І побачення у книжковому – це ідеальна можливість дізнатися більше про смаки одне одного. Можна обрати книги одне одному, а потім обмінятися ними.

Парні портрети

Якщо все ж хочеться провести День святого Валентина вдома, тоді можна спробувати перетворити вітальню на справжню художню студію. Все, що знадобиться – це два полотна, фарби та пензлики. А портрет другої половинки, намальований власною рукою, можна повішати на стіну згодом.

