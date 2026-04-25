Садова гойдалка та мангал: як перетворити подвір'я у місце відпочинку

Перед наближенням літа саме час подбати про ваше подвір’я, адже саме воно може стати "оазисом", з якого не захочеться йти протягом усіх спекотних місяців. Для того, аби невеликий простір перед домом перетворився на комфортну зону для відпочинку, потрібно додати до нього всього кілька простих елементів.

Навіть якщо ваше подвір’я невелике, все ще можна з користю використати кожен сантиметр відкритого простору. Та перед тим, як почати облаштування двору своєї мрії, варто визначитися, про що ж саме ви мрієте, пише Architectural digest.

Далі ділимося кількома ідеями, які допоможуть оживити подвір’я та створити чудове місце для сімейного відпочинку.

Як спроєктувати двір своєї мрії?

Будівництво на подвір’ї може видаватися складним завданням, особливо якщо мовиться про дуже велику, або ж навпаки – дуже маленьку площу. Та основа будь-якого проєкту – це чіткий план, і варто підходити до нього поетапно.

Є кілька загальних категорій, які потрібно враховувати під час планування ландшафту.

Підготовка ділянки . Плануйте ефективний дренаж під час проєктування простору. Ви точно не хочете, аби двір мав ухил, за якого вода збирається біля дому чи інших споруд.

. Плануйте ефективний дренаж під час проєктування простору. Ви точно не хочете, аби двір мав ухил, за якого вода збирається біля дому чи інших споруд. Озеленення . Вибір рослин – квітів, кущів, дерев та навіть газону – дуже сильно впливає на естетику та довговічність вашого простору.

. Вибір рослин – квітів, кущів, дерев та навіть газону – дуже сильно впливає на естетику та довговічність вашого простору. Посадка . Рослини радять садити шарами – вічнозелені висаджувати вздовж фундаменту, квітучі квіти попереду, а низькорослі рослини – вздовж парканів.

. Рослини радять садити шарами – вічнозелені висаджувати вздовж фундаменту, квітучі квіти попереду, а низькорослі рослини – вздовж парканів. Меблеві елементи. Крісла, лавки, вибір освітлення – це фінальні, але неймовірно важливі штрихи, що перетворюють сад чи подвір’я на місце, де дійсно хочеться проводити багато часу. І до цього моменту потрібно поставитися з великою увагою.

Що можна поставити у дворі?

Гамак

Якщо простору на подвір’ї небагато, гамак – це чудовий варіант для розслаблення. Головне – намагайтеся помістити його у тій частині двору, де є затінок.



Гамак у дворі дуже зручний / Фото Shutterstock

Зовнішні динаміки

Незалежно від того, чи плануєте ви використовувати своє подвір’я для вечірок, кіновечорів, зустрічей з друзями чи просто спокійного відпочинку, вуличні колонки – це простий спосіб покращити простір.

Ще одна хороша новина – зараз можна знайти системи вуличних колонок, що вписуються не лише у будь-який бюджет, але й у простір. Використань для динаміків знайдеться безліч: від музики до відтворення звуків, що відлякуватимуть комах.

Гірлянди

Вуличні гірлянди – це простий і дуже недорогий спосіб перетворити простір на подвір’ї на справжню казку, пише Forbes. Вони не лише створюють приємну атмосферу, але й дають джерело світла та можливість приємно відпочивати на подвір’ї навіть після заходу сонця.



Гірлянди додають атмосфери в двір / Фото Pexels

Під час вибору ламп варто зосередитися на світлодіодних варіантах – вони служитимуть довше та будуть найбільш енергоефективними, попри те, що можуть бути також дещо дорожчими.

Ось кілька популярних гірлянд:

SuperLED 5 м з 5 LED-лампами E27 – це чудове рішення для створення затишної та приємної атмосфери на ґанку чи в саду.

– це чудове рішення для створення затишної та приємної атмосфери на ґанку чи в саду. Lumiled Callis2 – це атмосферна та енергонезалежна гірлянда, що може працювати до 8 годин без живлення.

– це атмосферна та енергонезалежна гірлянда, що може працювати до 8 годин без живлення. Savinelli – якісний та приємний варіант для того, аби проводити затишні вечори на ґанку.

Рослини у горщиках

Це – чудовий варіант для невеликих подвір’їв, а також можливість перетворити простір перед будинком на справжнісінькі тропіки. Якщо не садити рослини у відкритий ґрунт, а натомість вирощувати їх у великих вуличних контейнерах, влітку ви можете насолодитися виглядом тропічних, унікальних рослин, що зазвичай не ростуть в українському кліматі.

А ось восени, коли на вулиці стане холодніше, контейнери та горщики з квітами та деревами можна буде забрати у приміщення.



Рослини у горщиках доповнять подвір'я / Фото Pexels

Обідня зона

Центральним елементом будь-якої обідньої зони у дворі, звісно ж, є мангал. Гості та родина радо збиратимуться навколо нього протягом всього літа, тому це корисна інвестиція у відпочинок.

Варіанти мангалів:

Metal-best – це портативний мангал-валіза, що ідеально підходить для встановлення у дворі. У комплекті з мангалом також йдуть і шампури.

– це портативний мангал-валіза, що ідеально підходить для встановлення у дворі. У комплекті з мангалом також йдуть і шампури. Noname BARBECUE CA-03-1– це зручне рішення не лише для шашликів, але й для гриля.

Але, крім шампурів та мангала, потрібно подбати ще про кілька моментів – стіл, плетені чи складні стільці, або ж лавки для сидіння.

Пергола або навіс

Передусім пергола дозволяє створити у подвір’ї різні зони. Але також вона важлива для створення затінку, аби подвір’я залишалося затишним місцем для відпочинку навіть у полуденну спеку. Крім того, садову споруду можна навіть обсадити в’юнкими рослинами, і у такому випадку ви отримаєте не лише тінь, але й розкішне цвітіння троянд, гліциній чи глибоку зелень плюща.



Навіс у дворі забезпечить тінь / Фото Pexels

Гойдалка

Гойдалка – це надзвичайно популярне доповнення до ґанку, і недарма. Варіантів гойдалок можна знайти чимало, та на чому б ви не зупинили вибір, вона додасть шарму та елегантності усьому двору, а також стане улюбленим місцем для відпочинку.

До слова, раніше ми вже розповідали, як обрати якісні карнизи для штор – завдання зовсім не таке просте, як видається спершу.