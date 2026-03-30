Якими були холодильники у хрущовках: молодь би не здогадалася
- У хрущовках під кухонним вікном розміщували "хрущовський холодильник", який використовувався для зберігання продуктів за рахунок природного холоду.
- Ця конструкція також служила міні-коморою та допомагала зберігати тепло в квартирах, але з часом її перестали використовувати через втрати тепла та протяги.
У багатьох квартирах старої забудови під кухонним вікном можна побачити дивну шафку. Зараз вона стала простором для зберігання різних речей, а колись вона виконувала практичну функцію.
Така шафка під вікном з’явилася у квартирах не випадково, пише "Главред". У часи, коли житло будували максимально компактним, кожен сантиметр простору використовувався з користю.
Як виглядали холодильники в хрущовках?
Цю шафу використовували колись як справжній холодильник. Слід розуміти, що від техніки тут лише назва. "Хрущовський холодильник" – це простір під вікном для зберігання продуктів.
У 50-60-х роках електричні холодильники були дефіцитом і коштували дуже дорого, тому їх могли собі дозволити далеко не всі. Тому при будівництві вирішили зробити нішу з тоншою зовнішньою стінкою чи вентиляційним отвором, пише Remontuem.
Взимку холод з вулиці проникав усередину, і цього було достатньо, щоб зберігати продукти. Господині зберігали у шафці каструлі з їжею, банки чи запаси із салом. По суті, це був природний холодильник без електрики.
"Хрущовські холодильники" були розміщені під вікном / Фото Pinterest
Як ще використовували шафку під вікном?
Хрущовки – це маленькі та компактні квартири, тому через незначну площу, ці шафки під вікном використовували як міні-комору. Туди складали кухонне приладдя, зберігали там овочі чи навіть сезонні речі.
А ще ця конструкція допомагала стримувати холод. Повітряний прошарок між вікном та внутрішнім приміщенням зменшував проникнення холодного повітря взимку. Колись це рішення допомагало хоч трохи зберегти тепло в квартирі.
Зараз цю нішу вже закладають під час ремонту, бо вона пропускає холод і навіть може створювати протяг. Проте в часи дефіциту та обмежених ресурсів, такий холодильник справді виручав людей та дозволяв їм обходитися без дорогої техніки.
Навіщо колись застеляли холодильники газетами?
Холодильники в СРСР працювали нестабільно, погано тримали температуру та вологість, що призводило до швидкого псування продуктів, пише Oboz.ua. Саме тому використовували газети для вбирання вологи та захисту продуктів. Газет було тоді багато, а поліетиленові пакети – дефіцитом.
Також газети вистеляли на полички, щоб тримати холодильник чистим, а в разі забруднення – газети міняли.
