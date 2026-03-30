Такой шкафчик под окном появился в квартирах не случайно, пишет "Главред". Во времена, когда жилье строили максимально компактным, каждый сантиметр пространства использовался с пользой.

Как выглядели холодильники в хрущевках?

Этот шкаф использовали когда-то как настоящий холодильник. Следует понимать, что от техники здесь только название. "Хрущевский холодильник" – это пространство под окном для хранения продуктов.

В 50-60-х годах электрические холодильники были дефицитом и стоили очень дорого, поэтому их могли себе позволить далеко не все. Поэтому при строительстве решили сделать нишу с тонкой внешней стенкой или вентиляционным отверстием, пишет Remontuem.

Зимой холод с улицы проникал внутрь, и этого было достаточно, чтобы хранить продукты. Хозяйки хранили в шкафчике кастрюли с едой, банки или запасы с салом. По сути, это был естественный холодильник без электричества.



"Хрущевские холодильники" были размещены под окном

Как еще использовали шкафчик под окном?

Хрущевки – это маленькие и компактные квартиры, поэтому из-за незначительной площади, эти шкафчики под окном использовали как мини-кладовую. Туда складывали кухонные принадлежности, хранили там овощи или даже сезонные вещи.

А еще эта конструкция помогала сдерживать холод. Воздушная прослойка между окном и внутренним помещением уменьшала проникновение холодного воздуха зимой. Когда-то это решение помогало хоть немного сохранить тепло в квартире.

Сейчас эту нишу уже закладывают во время ремонта, потому что она пропускает холод и даже может создавать сквозняк. Однако во времена дефицита и ограниченных ресурсов, такой холодильник действительно выручал людей и позволял им обходиться без дорогой техники.

Якісні холодильники можна придбати на Prom, Для покупців, які хочуть купити техніку у розстрочку, на Prom є “Оплатити частинами”. На маркетплейсі покупки від 200 до 100 000 гривень можна розбити на 2 – 24 оплати.

Зачем когда-то застилали холодильники газетами?

Холодильники в СССР работали нестабильно, плохо держали температуру и влажность, что приводило к быстрой порче продуктов, пишет Oboz.ua. Именно поэтому использовали газеты для впитывания влаги и защиты продуктов. Газет было тогда много, а полиэтиленовые пакеты – дефицитом.

Также газеты выстилали на полочки, чтобы держать холодильник чистым, а в случае загрязнения – газеты меняли.

