Дехто використовує лише якийсь один метод, але часто він не спрацьовує, тому задля кращого результату можна спробувати кілька прийомів, йдеться на ютуб-каналі "Секрети врожаю".

Як відлякати птахів з саду та городу?

Компакт-диски та голографічні стрілки

Цей метод вже старий та давно відомий, проте досі користується популярністю. Диски створюють яскраві відблиски світла, які дезорієнтують птахів. Заломлення світла на поверхні диску створює для них ефект засліплення.

Найкраще підвішувати двосторонні дзеркальні диски на тонку гілку довжиною 20 – 30 сантиметрів, щоб вони могли вільно обертатися на вітрі. Як альтернативу можна обрати голографічні стрічки, які створюють світлові спалахи та металевий шурхіт, що лякає пернатих.

Захисні сітки

Для збереження урожаю дачники використовують спеціальні агросітки. Вони мають бути міцними й витримувати сонячне випромінювання. Завдяки сітці птахи не зможуть дістатися до плодів.

Для низькорослих культур – полуниці чи лохини, краще встановлювати дуги й натягувати сітку на каркас. На високі дерева сітку накидають за допомогою довгих жердин й закріплюють краї біля землі.

Повітряний змій

Повітряні змії у вигляді яструбів чи соколів дуже відлякують птахів. Коли вони літають в повітрі, що здалеку здаються для птахів хижаком, тому інстинктивний страх змушує їх триматися на відстані. Встановлювати таких зміїв варто на гнучких щоглах висотою до 10 метрів.

Часто птахи клюють плоди не через голод, а спрагу в спекотну пору, тому поїлки з чистою водою у затінених місцях можуть зменшити кількість пошкоджених ягід.

Окрім того, важливо ще знати певний нюанс. Встановлювати відлякувачі треба тоді, коли плоди почнуть змінювати колір із зеленого на стиглий. Якщо повісити відлякувачі занадто швидко, то птахи до них звикнуть.

Прості способи уникнення птахів у саду: дивіться відео

Також можна встановити звуковий відлякувач, який "кричить" голосом хижака, пише "Земляк". Такий радіоприймач можна вчепити прямо на кроні дерева. Іноді радять також чіпляти шапку на верхні гілки дерева – вона птахам може нагадувати кота, і тоді вони не будуть наближатися до вашої черешні.

