Некоторые используют только какой-то один метод, но часто он не срабатывает, поэтому для лучшего результата можно попробовать несколько приемов, говорится на ютуб-канале "Секреты урожая".

Как отпугнуть птиц из сада и огорода?

Компакт-диски и голографические стрелки

Этот метод уже старый и давно известный, однако до сих пор пользуется популярностью. Диски создают яркие блики света, которые дезориентируют птиц. Преломление света на поверхности диска создает для них эффект ослепления.

Лучше всего подвешивать двусторонние зеркальные диски на тонкую ветку длиной 20 – 30 сантиметров, чтобы они могли свободно вращаться на ветру. В качестве альтернативы можно выбрать голографические ленты, которые создают световые вспышки и металлический шорох, что пугает пернатых.

Защитные сетки

Для сохранения урожая дачники используют специальные агросетки. Они должны быть прочными и выдерживать солнечное излучение. Благодаря сетке птицы не смогут добраться до плодов.

Для низкорослых культур – клубники или голубики, лучше устанавливать дуги и натягивать сетку на каркас. На высокие деревья сетку набрасывают с помощью длинных жердей и закрепляют края у земли.

Воздушный змей

Воздушные змеи в виде ястребов или соколов очень отпугивают птиц. Когда они летают в воздухе, что издалека кажутся для птиц хищником, поэтому инстинктивный страх заставляет их держаться на расстоянии. Устанавливать таких змеев стоит на гибких мачтах высотой до 10 метров.

Часто птицы клюют плоды не из-за голода, а жажду в жаркое время, поэтому поилки с чистой водой в затененных местах могут уменьшить количество поврежденных ягод.

Кроме того, важно еще знать определенный нюанс. Устанавливать отпугиватели надо тогда, когда плоды начнут менять цвет с зеленого на спелый. Если повесить отпугиватели слишком быстро, то птицы к ним привыкнут.

Также можно установить звуковой отпугиватель, который "кричит" голосом хищника, пишет "Земляк". Такой радиоприемник можно вцепить прямо на кроне дерева. Иногда советуют также цеплять шапку на верхние ветки дерева – она птицам может напоминать кота, и тогда они не будут приближаться к вашей черешне.

