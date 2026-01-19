Ці 5 продуктів нізащо не можна класти у годівниці для птахів: нашкодите їм
- Не кладіть у годівниці для птахів рис, попкорн, хліб, тістечка, молочні продукти, сирий мед та корм для домашніх тварин, оскільки вони можуть зашкодити птахам.
- Для підгодовування птахів краще використовувати спеціальний корм, несмажене й несолоне соняшникове насіння, арахіс та несолоне сало.
Зима – це ідеальний час для того, аби вивісити на подвір'ї годівничку та почати підгодовувати синиць, омелюхів, снігурів та сойок. Втім, аби не нашкодити пернатим, слід подбати про те, аби корм був відповідний.
Взимку багато птахів з радістю навідуються до годівничок, адже корму у природі залишається не так вже й багато. Та для того, аби пташки залишалися щасливими та, головне, здоровими, у годівницях має бути правильний корм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.
Цікаво Навіщо хутро на капюшоні зимової куртки: про це знають одиниці
Що не можна класти у годівниці для птахів?
В ідеалі для годівничок слід купувати спеціальний корм у зоомагазинах. Втім, можна використовувати й несмажене й несолоне соняшникове насіння, арахіс, несолоне сало тощо. А ось кілька інших популярних продуктів, що часто опиняються у годівницях, слід викинути негайно.
Рис та попкорн
Деякі люди вірять, що попкорн без солі підходить для птахів – та це не так, тож краще не класти його до годівничок. Рис також не є належним кормом.
Хліб та тістечка
Практично будь-які хлібобулочні вироби, призначені для споживання людиною, небезпечні для годування птахів. Тож не варто кидати хліб і в годівнички для синичок, і кидати його качкам на берегах річок чи міських ставів.
Молочні продукти
Птахи не мають ферменту, що потрібний для розщеплення лактози, що міститься у молоці та решті молочних продуктів, тож вони можуть тільки нашкодити пташкам.
Мед
Сирий мед може викликати у птахів ботулізм. Його спричиняє небезпечний токсин, що виробляється бактеріями у меду. Зрештою це може призвести до сильної хвороби, слабкості та навіть паралічу, пише Martha Stewart.
І, окрім того, в меду міститься чимало цукру, а його кислотність може спричинити серйозні проблеми для травної системи птахів. Ще один потенційний мінус – мед прилипає до пір'я та дзьобів птахів, ускладнюючи політ.
Мед не можна класти до годівниці / Фото Pexels
Корм для домашніх тварин
Те, що підходить коту та собаці, точно не підійде пташкам. Багато продуктів, які додають у такі корми, не збігаються з харчовими потребами пернатих, тож краще придбати корм спеціально для них.
Які ще лайфхаки варто знати?
99% людей, виявляється, неправильно зберігають яйця вдома – і зрештою це призводить до того, що їжа смакує не так добре, як могла б.
А ось для того, аби навіть в лютий мороз ноги не мерзли, їх слід намастити одним елементарним засобом.
Часті питання
Чому важливо обирати правильний корм для птахів у годівниці?
Важливо обирати правильний корм для птахів, щоб вони залишалися здоровими та щасливими — неправильний корм може нашкодити птахам або не забезпечити їх необхідними поживними речовинами.
Які продукти не слід класти в годівниці для птахів?
Не слід класти в годівниці такі продукти, як рис, попкорн, хліб, тістечка, молочні продукти, сирий мед та корм для домашніх тварин, оскільки вони небезпечні або непридатні для птахів.
Які проблеми можуть виникнути у птахів через неправильний корм у годівниці?
Неправильний корм, як-от сирий мед, може викликати у птахів ботулізм, а молочні продукти можуть нашкодити через відсутність у птахів ферменту для розщеплення лактози. Також мед може прилипати до пір'я та дзьобів, ускладнюючи політ.