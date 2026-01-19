Ці 5 продуктів нізащо не можна класти у годівниці для птахів: нашкодите їм

Зима – це ідеальний час для того, аби вивісити на подвір'ї годівничку та почати підгодовувати синиць, омелюхів, снігурів та сойок. Втім, аби не нашкодити пернатим, слід подбати про те, аби корм був відповідний.

Взимку багато птахів з радістю навідуються до годівничок, адже корму у природі залишається не так вже й багато. Та для того, аби пташки залишалися щасливими та, головне, здоровими, у годівницях має бути правильний корм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Що не можна класти у годівниці для птахів?

В ідеалі для годівничок слід купувати спеціальний корм у зоомагазинах. Втім, можна використовувати й несмажене й несолоне соняшникове насіння, арахіс, несолоне сало тощо. А ось кілька інших популярних продуктів, що часто опиняються у годівницях, слід викинути негайно.

Рис та попкорн

Деякі люди вірять, що попкорн без солі підходить для птахів – та це не так, тож краще не класти його до годівничок. Рис також не є належним кормом.

Хліб та тістечка

Практично будь-які хлібобулочні вироби, призначені для споживання людиною, небезпечні для годування птахів. Тож не варто кидати хліб і в годівнички для синичок, і кидати його качкам на берегах річок чи міських ставів.

Молочні продукти

Птахи не мають ферменту, що потрібний для розщеплення лактози, що міститься у молоці та решті молочних продуктів, тож вони можуть тільки нашкодити пташкам.

Мед

Сирий мед може викликати у птахів ботулізм. Його спричиняє небезпечний токсин, що виробляється бактеріями у меду. Зрештою це може призвести до сильної хвороби, слабкості та навіть паралічу, пише Martha Stewart.

І, окрім того, в меду міститься чимало цукру, а його кислотність може спричинити серйозні проблеми для травної системи птахів. Ще один потенційний мінус – мед прилипає до пір'я та дзьобів птахів, ускладнюючи політ.



Мед не можна класти до годівниці / Фото Pexels

Корм для домашніх тварин

Те, що підходить коту та собаці, точно не підійде пташкам. Багато продуктів, які додають у такі корми, не збігаються з харчовими потребами пернатих, тож краще придбати корм спеціально для них.

