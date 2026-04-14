Органічні, керамічні чи інші: як вибрати гальмівні колодки

Гальмівна система – це те, від чого напряму залежить ваша безпека на дорозі. І хоч вона складається з кількох чинників, саме гальмівні колодки виконують одну з ключових ролей, тому їхній вибір є важливим.

Сучасні автомобілі оснащені дисковими гальмами на всіх колесах, пише Wagner. У такій системі є три основні складові: гальмівний диск (ротор), супорт із гідравлічним поршнем та самі колодки.

Яку функцію виконують гальмівні колодки?

Коли ви натискаєте на педаль гальма, колодки притискаються до диска, створюючи тертя, яке й зупиняє автомобіль.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про різні типи гальмівних колодок – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. А якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, можна підібрати все необхідне для автомобіля.

З часом цей процес призводить до зношування деталей. І колодки, і диски поступово втрачають свої властивості, тому їх потрібно вчасно змінювати, щоб не погіршувалась ефективність гальмування.

При виборі гальмівних колодок важливо враховувати кілька моментів: як вони справляються з нагріванням, наскільки швидко зношуються, чи створюють шум та скільки пилу залишають.



Які є гальмівні колодки?

Є три основних типи колодок: органічні, керамічні та напівметалеві, пише Valvoline. У кожного з них є свої особливості.

Органічні

Їх виготовляють з різних неметалевих матеріалів – волокон, гуми, скла чи вуглецю. Такі колодки вважаються екологічними й легко утилізуються.

Головна їхня перевага – це м’якість. Завдяки цьому вони тихіше працюють за інші типи, проте швидше зношуються й можуть залишати більше пилу.

Органічні колодки найкраще підходять для легких автомобілів та спокійного стилю водіння, де не потрібні різкі чи часті гальмування.

Керамічні

Такі колодки добре справляються з нагріванням, забезпечують стабільне гальмування та служать довше.

Серед плюсів – мінімальний рівень шуму та невелика кількість пилу. Завдяки своїй структурі вони менш агресивні до гальмівних дисків.

Втім, за такі переваги доведеться більше заплатити, оскільки керамічні колодки – не дешеві. Однак їхня довговічність та комфорт у використанні це виправдають.

Напівметалеві

У складі цих колодок містяться металеві компоненти – сталь чи мідь. Завдяки цьому вони добре відводять тепло і забезпечують ефективне гальмування.

Проте вони можуть бути гучнішими за інші типи й залишати більше пилу. Крім того, через свою твердість такі колодки швидше зношують гальмівні диски.

Обираючи гальмівні колодки, варто орієнтуватися не лише на ціну, але й на свій стиль водіння та умови експлуатації авто. Правильно підібрані колодки подарують комфорт, впевненість та безпеку на дорозі.