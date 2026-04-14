Современные автомобили оснащены дисковыми тормозами на всех колесах, пишет Wagner. В такой системе есть три основные составляющие: тормозной диск (ротор), суппорт с гидравлическим поршнем и сами колодки.

Какую функцию выполняют тормозные колодки?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, колодки прижимаются к диску, создавая трение, которое и останавливает автомобиль.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про різні типи гальмівних колодок – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. А якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, можна підібрати все необхідне для автомобіля.

Со временем этот процесс приводит к износу деталей. И колодки, и диски постепенно теряют свои свойства, поэтому их нужно вовремя менять, чтобы не ухудшалась эффективность торможения.

При выборе тормозных колодок важно учитывать несколько моментов: как они справляются с нагревом, насколько быстро изнашиваются, создают ли шум и сколько пыли оставляют.



Какие есть тормозные колодки?

Есть три основных типа колодок: органические, керамические и полуметаллические, пишет Valvoline. У каждого из них есть свои особенности.

Органические

Их изготавливают из различных неметаллических материалов – волокон, резины, стекла или углерода. Такие колодки считаются экологичными и легко утилизируются.

Главное их преимущество – это мягкость. Благодаря этому они тише работают чем другие типы, однако быстрее изнашиваются и могут оставлять больше пыли.

Органические колодки лучше всего подходят для легких автомобилей и спокойного стиля вождения, где не нужны резкие или частые торможения.

Керамические

Такие колодки хорошо справляются с нагревом, обеспечивают стабильное торможение и служат дольше.

Среди плюсов – минимальный уровень шума и небольшое количество пыли. Благодаря своей структуре они менее агрессивны к тормозным дискам.

Впрочем, за такие преимущества придется больше заплатить, поскольку керамические колодки – не дешевые. Однако их долговечность и комфорт в использовании это оправдают.

Полуметаллические

В составе этих колодок содержатся металлические компоненты – сталь или медь. Благодаря этому они хорошо отводят тепло и обеспечивают эффективное торможение.

Однако они могут быть громче других типов и оставлять больше пыли. Кроме того, из-за своей твердости такие колодки быстрее изнашивают тормозные диски.

Выбирая тормозные колодки, стоит ориентироваться не только на цену, но и на свой стиль вождения и условия эксплуатации авто. Правильно подобранные колодки подарят комфорт, уверенность и безопасность на дороге.