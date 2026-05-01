Двері душової кабінки будуть блищати: проста домашня суміш за копійки

Скляні двері душової кабіни постійно забруднюються через мильний наліт від води. Через це скло виглядає тьмяним, а відмити його звичайною ганчіркою не так вже й просто, особливо якщо на дверцятах ще й розводи від мінералів.

Проте підтримувати їх в ідеальному стані не так вже й важко, пише Martha Stewart. Потрібно лише регулярно їх очищувати, і тоді душова кабіна завжди буде охайною і доглянутою.

Як очистити душову кабінку?

Фахівці радять проводити повноцінне очищення раз на тиждень. Це допоможе запобігти утворенню цвілі, мильного нальоту і стійких плям. Після прийому душу достатньо протерти скло мікрофіброю чи скребком. Така звичка зменшить появу водяних слідів та мінеральних відкладень.

Необхідні засоби:

Оцет;

Харчова сода;

Пульверизатор;

Скребок (ракель);

Мікрофіброва тканина.

Покрокова інструкція миття

Спочатку приготуйте розчин. Змішайте у пульверизаторі теплу воду й оцет у рівних пропорціях. Оцет добре справляється з нальотом і забрудненнями. Нанесіть рясно засіб, розпиливши по всьому склу. Щоб він подіяв, варто залишити його на 10 – 15 хвилин. Для складніших забруднень можна використати мікрофібру з невеликою кількістю харчової соди й обережно протерти скло круговими рухами. Стійкі плями також зручно видаляти м’якою зубною щіткою. Особливу увагу треба приділити кутам і стикам, де найчастіше накопичується бруд. Далі промийте скло теплою водою, а тоді витріть все мікрофіброю. Щоб уникнути розводів, рухайтеся зверху вниз. На завершення пройдіться скребком по всій поверхні, щоб прибрати залишки води й зробити скло максимально прозорим.



Душову кабінку можна легко відмити / Фото Pexels

Експерти кажуть, що є захисні засоби для скла, які створюють плівку, що відштовхує воду і бруд. Вони допоможуть зберігати дверцята в чистішому вигляді.

Зверніть увагу, що допомогти вивести відкладення може лимонна кислота, пише Expess. Вона здатна розщеплювати мінерали, що прилипли до скла. Під час чищення треба вичавити сік лимона, щоб вивільнити зайвий сік на скло. Достатньо буде 5 хвилин, щоб розщепити вапняний наліт.

