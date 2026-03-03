6 найгірших дерев, які не варто садити на подвір'ї чи в саду

Дерева здатні прикрашати подвір’я й створювати бажаний затінок. Проте іноді вибір сорту стає помилковим. Є певні види дерев, які швидко розростаються, засмічують територію опалим листям чи пошкоджують ділянку через агресивне коріння.

Садівники визначили кілька дерев, які приносять більше клопоту, ніж користі, пише Better Homes and Gardens. Втім, є альтернативи, які стануть кращим рішенням для ділянки.

Які дерева не варто садити біля дому?

Груша Каллері

Навесні груша виглядає дуже ефектно, оскільки рясно вкривається білими квітами. Однак квіти мають різкий запах, а проблема дерева полягає в тому, що воно самосіється, а гілки ламаються під час вітру. Замість груші краще посадити ігру. Навесні вона цвіте світлими квітами, влітку формує їстівні ягоди, восени тішить яскравим листям, а взимку – декоративною сріблястою корою.

Ялина звичайна

Європейська ялина популярна завдяки густій темно-зеленій кроні й швидкому росту. Та з часом вона починає активно розсіватися й поводитися інвазивно. Краще посадити ялину Енгельмана. Вона має витончений вигляд, але не така агресивна в поширенні.

Клен гостролистий

Клен люблять за великі листки й насичені осінні кольори. Та проблема в тому, що дерево кожного року продукує величезну кількість насіння, з якого з’являються тисячі самосійних паростків. Альтернативою є клен червоний. Він славиться ефектним осіннім забарвленням й добре пристосовується до різних умов.



Клен гостролистий сильно розростається / Фото Pinterest

Ясени (чорний, білий, зелений)

Ці дерева дуже швидко ростуть й мають гарну форму крони. Однак через поширення смарагдового ясеневого шкідника багато дерев гинуть навіть під час регулярної обробки. Натомість варто звернути увагу на кавове дерево Кентуккі. Воно має складне листя, яке восени стає яскраво жовтим.

Плакуча верба

Верба має розкішний вигляд біля водойм, але в умовах звичайного подвір’я швидко розростається. Її коріння може пошкоджувати труби, а старі гілки стануть ламкими. Кращим варіантом вважається болотний білий дуб. Він добре росте у вологих місцях, довговічний й має привабливе велике листя.

Паперова береза

Берези цінують за світлу кору й витончений вигляд. Та проблема в тому, що дерево активно засмічує ділянку листям й сережками. Береза погано переносить спеку, тому часто потерпає від шкідників. Альтернатива – річкова береза, яка краще адаптована до теплого клімату й менш вразлива до комах.

Ломбардійська тополя

Струнка тополя схильна до хвороб та має агресивне коріння. Замість неї краще посадити на ділянці граб звичайний. У молодому віці він має колоноподібну форму й добре піддається формуванню.

Східна тополя

Дерево швидко виростає до значних розмірів і може скидати великі гілки. А ще слабка деревина робить східну тополю вразливою до шкідників. Краще посадити дерево кацура. Воно дає гарну тінь, має красиве декоративне листя й змінює відтінки впродовж сезону.

На сайті Martha Stewart йдеться про ще одне дерево, яке не бажано садити на ділянці. Мовиться про чорну акацію. У природному середовищі акація може бути корисною – вона дає ароматні квіти й покращує ґрунт завдяки фіксації азоту. Та на приватній ділянці її швидке зростання, колючі стебла й здатність розповсюджуватися роблять дерево важкоконтрольованим.

