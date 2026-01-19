Укр Рус
19 січня, 18:59
Навіщо взимку двічі запускати двигун: це треба знати всім водіям

Юлія Турелик
Основні тези
  • Автомобільні експерти радять створювати подвійний запуск двигуна взимку, щоб підготувати електроніку та системи до роботи.
  • Особливо важливо дочекатися згасання контрольних індикаторів для дизельних авто, щоб свічки розжарювання досягли потрібної температури для полегшення запуску двигуна.

Водії не задумуються над процесом старту мотора в мороз й запускають його на автоматі. Та виявляється, холодний двигун потребує більше уваги, а правильні дії в перші секунди можуть вплинути на довговічність транспортного засобу.

Автомобільні експерти радять для машин із класичним заведенням чи кнопкою старту – створювати подвійний запуск, пише 24 Канал з посиланням на Interia.

Як запускати двигун взимку?

Перед тим як заводити двигун, електроніці й системам потрібно підготуватися до роботи. Спочатку треба повернути ключ в положення запалювання або натиснути кнопку без запуску мотора – на панелі приладів загоряться контрольні індикатори.

Взимку важливо дочекатися, поки більшість з них згасне. Особливо така дія є актуальною для дизельних авто, де в цей момент працюють свічки розжарювання. У сильні морози таку процедуру можна повторити. Потрібно увімкнути запалювання, вимкнути, а тоді знову активувати. Така дія допоможе свічкам розжарювання досягнути потрібної температури й полегшить запуск двигуна.


Взимку двигун варто двічі запускати / Фото Pexels

Коли свічки розжарювання нагріються до дуже високих температур, то прогріють повітря в камері згоряння, забезпечивши правильне займання пального. Індикатор на панелі приладів сигналізуватиме, коли система вже буде готова до старту.

Індикатор свічок розжарювання має жовтий чи помаранчевий значок у вигляді пружини чи спіралі. Час світіння залежить від температури надворі. Чим холодніше, тим довше він буде світитися. А от коли індикатор згасне, то це стане ознакою, що двигун готовий до запуску.

Як очистити лід від лобового скла?

Водії можуть швидко очистити лід з лобового скла, поливаючи його теплою водою і використовуючи двірники, пише Express. Однак таку дію в жодному разі не можна проводити гарячою водою, бо це може призвести до утворення тріщин. Також експерти радять використовувати обдув теплим повітрям та спреї-розморожувачі для безпечного розморожування лобового скла.

Які є ще поради для водіїв?

Часті питання

Чому автомобільні експерти рекомендують подвійний запуск двигуна взимку?

Автомобільні експерти радять подвійний запуск для підготовки електроніки та систем до роботи — особливо для дизельних авто, де свічки розжарювання потребують більше часу для нагрівання.

Як правильно запускати двигун взимку за порадами експертів?

Спочатку потрібно повернути ключ у положення запалювання або натиснути кнопку без запуску мотора — дочекатися, поки контрольні індикатори згаснуть, а потім повторити процедуру для більшого ефекту.

Яким чином свічки розжарювання впливають на запуск двигуна взимку?

Свічки розжарювання нагрівають повітря в камері згоряння, забезпечуючи правильне займання пального — індикатор на панелі приладів покаже, коли система готова до старту.