Зачем зимой дважды запускать двигатель: это надо знать всем водителям
- Автомобильные эксперты советуют создавать двойной запуск двигателя зимой, чтобы подготовить электронику и системы к работе.
- Особенно важно дождаться угасания контрольных индикаторов для дизельных авто, чтобы свечи накаливания достигли нужной температуры для облегчения запуска двигателя.
Водители не задумываются над процессом старта мотора в мороз и запускают его на автомате. Но оказывается, холодный двигатель требует больше внимания, а правильные действия в первые секунды могут повлиять на долговечность транспортного средства.
Автомобильные эксперты советуют для машин с классическим заведением или кнопкой старта – создавать двойной запуск, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia.
Как запускать двигатель зимой?
Перед тем как заводить двигатель, электронике и системам нужно подготовиться к работе. Сначала надо повернуть ключ в положение зажигания или нажать кнопку без запуска мотора – на панели приборов загорятся контрольные индикаторы.
Зимой важно дождаться, пока большинство из них погаснет. Особенно такое действие актуально для дизельных авто, где в этот момент работают свечи накаливания. В сильные морозы такую процедуру можно повторить. Нужно включить зажигание, выключить, а тогда снова активировать. Такое действие поможет свечам накаливания достичь нужной температуры и облегчит запуск двигателя.
Зимой двигатель стоит дважды запускать / Фото Pexels
Когда свечи накаливания нагреются до очень высоких температур, то прогреют воздух в камере сгорания, обеспечив правильное воспламенение топлива. Индикатор на панели приборов будет сигнализировать, когда система уже будет готова к старту.
Индикатор свечей накаливания имеет желтый или оранжевый значок в виде пружины или спирали. Время свечения зависит от температуры на улице. Чем холоднее, тем дольше он будет светиться. А вот когда индикатор погаснет, то это станет признаком, что двигатель готов к запуску.
Как очистить лед от лобового стекла?
Водители могут быстро очистить лед с лобового стекла, поливая его теплой водой и используя дворники, пишет Express. Однако такое действие ни в коем случае нельзя проводить горячей водой, потому что это может привести к образованию трещин. Также эксперты советуют использовать обдув теплым воздухом и спреи-размораживатели для безопасного размораживания лобового стекла.
Какие есть еще советы для водителей?
Владельцы современных авто могут разблокировать машину через официальные приложения со смартфона. Для старых моделей возможно открытие замков с помощью тонких инструментов, но это может повредить авто.
Нельзя ставить машину на ручник в мороз, ведь он может примерзнуть из-за замерзания воды в тросах.
