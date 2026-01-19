Укр Рус
Зачем зимой дважды запускать двигатель: это надо знать всем водителям
19 января, 18:59
3

Зачем зимой дважды запускать двигатель: это надо знать всем водителям

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Автомобильные эксперты советуют создавать двойной запуск двигателя зимой, чтобы подготовить электронику и системы к работе.
  • Особенно важно дождаться угасания контрольных индикаторов для дизельных авто, чтобы свечи накаливания достигли нужной температуры для облегчения запуска двигателя.

Водители не задумываются над процессом старта мотора в мороз и запускают его на автомате. Но оказывается, холодный двигатель требует больше внимания, а правильные действия в первые секунды могут повлиять на долговечность транспортного средства.

Автомобильные эксперты советуют для машин с классическим заведением или кнопкой старта – создавать двойной запуск, пишет 24 Канал со ссылкой на Interia.

Как запускать двигатель зимой?

Перед тем как заводить двигатель, электронике и системам нужно подготовиться к работе. Сначала надо повернуть ключ в положение зажигания или нажать кнопку без запуска мотора – на панели приборов загорятся контрольные индикаторы.

Зимой важно дождаться, пока большинство из них погаснет. Особенно такое действие актуально для дизельных авто, где в этот момент работают свечи накаливания. В сильные морозы такую процедуру можно повторить. Нужно включить зажигание, выключить, а тогда снова активировать. Такое действие поможет свечам накаливания достичь нужной температуры и облегчит запуск двигателя.


Зимой двигатель стоит дважды запускать / Фото Pexels

Когда свечи накаливания нагреются до очень высоких температур, то прогреют воздух в камере сгорания, обеспечив правильное воспламенение топлива. Индикатор на панели приборов будет сигнализировать, когда система уже будет готова к старту.

Индикатор свечей накаливания имеет желтый или оранжевый значок в виде пружины или спирали. Время свечения зависит от температуры на улице. Чем холоднее, тем дольше он будет светиться. А вот когда индикатор погаснет, то это станет признаком, что двигатель готов к запуску.

Как очистить лед от лобового стекла?

Водители могут быстро очистить лед с лобового стекла, поливая его теплой водой и используя дворники, пишет Express. Однако такое действие ни в коем случае нельзя проводить горячей водой, потому что это может привести к образованию трещин. Также эксперты советуют использовать обдув теплым воздухом и спреи-размораживатели для безопасного размораживания лобового стекла.

Какие есть еще советы для водителей?

