Автомобільні експерти радять для машин із класичним заведенням чи кнопкою старту – створювати подвійний запуск, пише 24 Канал з посиланням на Interia.
Як запускати двигун взимку?
Перед тим як заводити двигун, електроніці й системам потрібно підготуватися до роботи. Спочатку треба повернути ключ в положення запалювання або натиснути кнопку без запуску мотора – на панелі приладів загоряться контрольні індикатори.
Взимку важливо дочекатися, поки більшість з них згасне. Особливо така дія є актуальною для дизельних авто, де в цей момент працюють свічки розжарювання. У сильні морози таку процедуру можна повторити. Потрібно увімкнути запалювання, вимкнути, а тоді знову активувати. Така дія допоможе свічкам розжарювання досягнути потрібної температури й полегшить запуск двигуна.
Взимку двигун варто двічі запускати / Фото Pexels
Коли свічки розжарювання нагріються до дуже високих температур, то прогріють повітря в камері згоряння, забезпечивши правильне займання пального. Індикатор на панелі приладів сигналізуватиме, коли система вже буде готова до старту.
Індикатор свічок розжарювання має жовтий чи помаранчевий значок у вигляді пружини чи спіралі. Час світіння залежить від температури надворі. Чим холодніше, тим довше він буде світитися. А от коли індикатор згасне, то це стане ознакою, що двигун готовий до запуску.
Як очистити лід від лобового скла?
Водії можуть швидко очистити лід з лобового скла, поливаючи його теплою водою і використовуючи двірники, пише Express. Однак таку дію в жодному разі не можна проводити гарячою водою, бо це може призвести до утворення тріщин. Також експерти радять використовувати обдув теплим повітрям та спреї-розморожувачі для безпечного розморожування лобового скла.
Які є ще поради для водіїв?
Власники сучасних авто можуть розблокувати машину через офіційні застосунки зі смартфона. Для старіших моделей можливе відкриття замків за допомогою тонких інструментів, але це може пошкодити авто.
Не можна ставити машину на ручник в мороз, адже він може примерзнути через замерзання води в тросах.