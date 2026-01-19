Автомобільні експерти радять для машин із класичним заведенням чи кнопкою старту – створювати подвійний запуск, пише 24 Канал з посиланням на Interia.

Як запускати двигун взимку?

Перед тим як заводити двигун, електроніці й системам потрібно підготуватися до роботи. Спочатку треба повернути ключ в положення запалювання або натиснути кнопку без запуску мотора – на панелі приладів загоряться контрольні індикатори.

Взимку важливо дочекатися, поки більшість з них згасне. Особливо така дія є актуальною для дизельних авто, де в цей момент працюють свічки розжарювання. У сильні морози таку процедуру можна повторити. Потрібно увімкнути запалювання, вимкнути, а тоді знову активувати. Така дія допоможе свічкам розжарювання досягнути потрібної температури й полегшить запуск двигуна.



Взимку двигун варто двічі запускати / Фото Pexels

Коли свічки розжарювання нагріються до дуже високих температур, то прогріють повітря в камері згоряння, забезпечивши правильне займання пального. Індикатор на панелі приладів сигналізуватиме, коли система вже буде готова до старту.

Індикатор свічок розжарювання має жовтий чи помаранчевий значок у вигляді пружини чи спіралі. Час світіння залежить від температури надворі. Чим холодніше, тим довше він буде світитися. А от коли індикатор згасне, то це стане ознакою, що двигун готовий до запуску.

Як очистити лід від лобового скла?

Водії можуть швидко очистити лід з лобового скла, поливаючи його теплою водою і використовуючи двірники, пише Express. Однак таку дію в жодному разі не можна проводити гарячою водою, бо це може призвести до утворення тріщин. Також експерти радять використовувати обдув теплим повітрям та спреї-розморожувачі для безпечного розморожування лобового скла.

Які є ще поради для водіїв?