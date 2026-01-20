Експерти кажуть, що одна проста зміна в інтер’єрі здатна підвищити температуру в кімнаті майже на третину, пише 24 Канал з посиланням на Express. Йдеться про термоштори чи жалюзі з теплоізоляційною підкладкою.

Як термоштори зберігають тепло?

Звичайне закриття вікон шторами чи жалюзями взимку зменшує втрати тепла на 15%. Якщо ж придбати термоштори, то втрата тепла може скоротитися на 30%. Вони створюють бар’єр, який уповільнює передачу холоду ззовні та не випускає тепло зсередини.

Фахівці кажуть, що не обов’язково купувати нові штори. Можна додати термопідкладку до вже наявних штор. А от терможалюзі мають ще й додаткову перевагу. У холодну пору вони добре зберігають тепло, а влітку допомагають відбивати сонячні промені, підтримуючи приємну прохолоду в кімнаті.



Штори в кімнаті варто закривати взимку / Фото Pexels

При виборі штор варто звертати увагу на багатошарові моделі. Вішати їх треба трохи вище вікна, щоб вони повністю його перекривали, заходили за краї з обох боків та звисали нижче підвіконня. Чим ближче вони будуть розташовані до вікна, тим краще блокуватимуть протяги.

Обираючи жалюзі, варто звертати увагу на рулонні моделі з боковими напрямними для великих вікон чи на вертикальні ламелі, які можна відкривати й закривати за потреби.

У зимові дні штори та жалюзі треба відкривати у сонячні дні, щоб впустити природне тепло в помешкання, а вже з настанням сутінків – закривати, щоб зберегти тепло всередині.

До слова, натирання ніг ефірними оліями, такими як імбирна, перцевої м’яти, кориці, чорного перцю або евкаліпта, допомагає покращити кровообіг і зберігати тепло, пише Reddit. Чорний перець у носках може поліпшити кровообіг і зігріти ноги, масажуючи дрібні точки на стопах.

Які ще поради слід знати?