Чому свіжовипраний одяг погано пахне: одна деталь, про яку всі забувають
- Неприємний запах після прання часто виникає через тривале перебування одягу у вологому барабані, забруднення пральної машини або неправильне сушіння.
- Для уникнення запаху важливо не перевантажувати машину, дотримуватися температурного режиму, використовувати помірну кількість засобу та вчасно діставати речі після прання.
Після прання одяг іноді має неприємний, затхлий запах. Це трапляється навіть за правильного режиму та якісного мийного засобу.
Причина зазвичай криється не в тканині. Найчастіше у самому процесі – тривалому перебуванні речей у вологому барабані, забрудненні пральної машини або неправильному сушінні, повідомляє Deccoria.
Цікаво Що подарувати на День Валентина хлопцеві: поєднуємо приємність з користю
Чому після прання речі мають неприємний запах?
Найчастіша причина – одяг занадто довго лежить у барабані. Навіть дві години після завершення циклу достатньо, щоб у теплому й вологому середовищі почали розмножуватися бактерії. Запах з’являється швидко і тримається вперто.
Як правильно прати речі / Фото Unsplash
Також можливе перевантаження машини. Коли барабан забитий, вода та мийний засіб не вимивають тканину повністю. Усередині волокон залишаються частинки бруду та мийних засобів, які згодом починають погано пахнути.
Ще один фактор – брудна пральна машина. Ущільнювач гумки, відсік для порошку, фільтр – усе це накопичує слиз і наліт. Якщо машину не чистити, вона починає передавати свій запах речам.
Низька температура прання теж може стати причиною. Постійні цикли на 30 градусів не знищують бактерії повністю. Вони залишаються в тканині й активізуються під час сушіння. І нарешті – повільне сушіння.
Якщо речі сохнуть у вологому приміщенні або щільно складені на сушарці, волога не випаровується швидко. Затхлість у такому разі – очікуваний результат.
Як зробити так, щоб білизна пахла свіжістю?
Одне з найголовніших правил – діставати одяг одразу після сигналу про завершення прання, пише Fajneagd. Це зменшує ризик появи неприємного запаху майже повністю. Якщо залишити прання у барабані – гарантовано можна отримати одяг чи постільну білизну, яка буде тхнути.
Щоб одяг після прання був справді чистим і без сторонніх запахів, важливо дотримуватися базових правил – не перевантажувати барабан, сортувати речі за кольором і типом тканини, обирати температуру відповідно до рекомендацій на етикетці, використовувати помірну кількість прального засобу та регулярно очищати саму машину.
Після завершення циклу речі потрібно одразу вийняти, а дверцята пральної машини залишити відкритими для провітрювання.
Які лайфхаки варто спробувати?
Якщо правильно висадити картоплю – врожай буде дуже багатим.
А цей трюк з лимоном стане вашою суперсилою.
Часті питання
Чому після прання речі можуть мати неприємний запах?
Найчастіше причина — це тривале перебування одягу у вологому барабані пральної машини. Навіть дві години після завершення циклу можуть бути достатніми для розмноження бактерій, які викликають запах.
Які фактори можуть сприяти появі неприємного запаху після прання?
Перевантаження машини, брудна пральна машина, низька температура прання та повільне сушіння можуть сприяти виникненню неприємного запаху. Вони ускладнюють повне вимивання бруду та бактерій з тканини.
Як уникнути неприємного запаху на одязі після прання?
Щоб уникнути неприємного запаху, слід діставати одяг одразу після завершення прання, не перевантажувати барабан, сортувати речі за кольором, обирати правильну температуру прання, використовувати помірну кількість прального засобу та регулярно очищати пральну машину.