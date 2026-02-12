Почему свежевыстиранная одежда плохо пахнет: одна деталь, о которой все забывают

После стирки одежда иногда имеет неприятный, затхлый запах. Это случается даже при правильном режиме и качественном моющем средстве.

Причина обычно кроется не в ткани. Чаще всего в самом процессе – длительном пребывании вещей во влажном барабане, загрязнении стиральной машины или неправильной сушке, сообщает Deccoria.

Почему после стирки вещи имеют неприятный запах?

Самая частая причина – одежда слишком долго лежит в барабане. Даже два часа после завершения цикла достаточно, чтобы в теплой и влажной среде начали размножаться бактерии. Запах появляется быстро и держится упорно.

Как правильно стирать вещи / Фото Unsplash

Также возможна перегрузка машины. Когда барабан забит, вода и моющее средство не вымывают ткань полностью. Внутри волокон остаются частицы грязи и моющих средств, которые впоследствии начинают плохо пахнуть.

Еще один фактор – грязная стиральная машина. Уплотнитель резинки, отсек для порошка, фильтр – все это накапливает слизь и налет. Если машину не чистить, она начинает передавать свой запах вещам.

Низкая температура стирки тоже может стать причиной. Постоянные циклы на 30 градусов не уничтожают бактерии полностью. Они остаются в ткани и активизируются во время сушки. И наконец – медленная сушка.

Если вещи сохнут во влажном помещении или плотно сложены на сушилке, влага не испаряется быстро. Затхлость в таком случае – ожидаемый результат.

Как сделать так, чтобы белье пахло свежестью?

Одно из главных правил – доставать одежду сразу после сигнала о завершении стирки, пишет Fajneagd. Это уменьшает риск появления неприятного запаха почти полностью. Если оставить стирку в барабане – гарантированно можно получить одежду или постельное белье, которая будет пахнуть.

Чтобы одежда после стирки была действительно чистой и без посторонних запахов, важно соблюдать базовые правила – не перегружать барабан, сортировать вещи по цвету и типу ткани, выбирать температуру в соответствии с рекомендациями на этикетке, использовать умеренное количество стирального средства и регулярно очищать саму машину.

После завершения цикла вещи нужно сразу вынуть, а дверцу стиральной машины оставить открытой для проветривания.

Какие лайфхаки стоит попробовать?