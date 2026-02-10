Проросла картопля може бути небезпечною: як її правильно зберігати

Картопля може довго зберігатися, але лише за умови, якщо вона стоїть в правильному місці. Часто буває таке, що овочі проростають. Насправді багато хто просто обрізає проростання й використовує картоплю, але так робити не варто.

Проростання – це прородний процес, під час якого бульба вступає у фазу росту, пише City Magazine. У таких овочах збільшується кількість соланіну – природної речовини, яка під час концентрації починає зеленіти й пускати пагони.

Таку картоплю не рекомендовано вживати, бо існує великий ризик побічних ефектів – від нудоти й головного болю до проблем з травленням. Якщо паростки маленькі, то бульба ще не дуже шкідлива. Якщо ж більші – то її краще не використовувати.

Як уповільнити проростання картоплі?

Є один ефективний спосіб продовжування терміну зберігання картоплі. Потрібно використовувати яблука, які виділяють етилен. Якщо деякі фрукти він змушує швидко дозрівати, то у картоплі він пригнічує процес проростання. Якщо картопля буде зберігатися з кількома яблуками, то залишиться твердою без паростків впродовж тривалого періоду, не змінюючи свого смаку.

Фахівці радять не класти картоплю в пластикову упаковку, бо в ній затримується волога. Підійдуть плетені кошики, дерев’яні ящики чи паперові пакети, які забезпечують циркуляцію повітря.



Проросла картопля шкідлива / Фото Pexels

Картопля найкраще зберігається у темній, сухій та прохолодній кімнаті. Саме світло сприяє утворенню соланіну, а тепло прискорює проростання, тому якщо прибрати овочі зі світлих ділянок, то вони можуть залишатися придатними для вживання впродовж кількох місяців.

Важливо не зберігати картоплю при низькій температурі, бо при тривалому впливі холоду вона почне змінювати співвідношення крохмалю та цукрів, які впливають на смак і текстуру під час приготування.

Не варто мити картоплю одразу після покупки, бо волога, яка залишиться на шкірці створює умови для швидкого проростання та гниття. Овочі треба зберігати немитими, а чистити вже перед приготуванням.

Картоплю не можна зберігати разом з цибулею, оскільки остання виділяє етилен, що пришвидшує проростання та псування картоплі, пише Express. Цибуля і картопля повинні зберігатися окремо, щоб уникнути взаємного впливу, який призводить до передчасного псування обох овочів.

