Туї біля хати садити не можна: причину має знати кожен

З туєю пов’язано чимало забобонів, через які власники ділянок бояться висаджувати її поруч з будинком. Багато людей прикрашають подвір’я цими декоративними деревами, проте навколо них точаться суперечки.

У слов’янській культурі ставлення до цієї рослини впродовж тривалого часу доволі насторожене, пише "Еспресо". У європейських країнах туї часто висаджують на кладовищах, тому їхня поява біля житлового будинку викликає неоднозначні асоціації.

Читайте також Навіщо стояти на солі, коли приймаєш душ: метод вже завірусився в мережі

Чому туї не можна садити біля дому?

За народним повір’ям, туя біля будинку нібито може приносити нещастя й притягувати негативну енергію.

Також існує прикмета, що туя не повинна виростати вищою за будинок, інакше це може принести господарям негаразди.

Згідно з іншим повір’ям, дерево посаджене біля оселі, здатне притягувати до будинку підозрілих людей, які можуть завдати школу власникам помешкання.



Тую не радять садити біля дому / Фото Pexels

Та попри різні забобони, рослина має чимало практичних переваг. У хвої туї міститься речовина аромадендрин, яка має виражені антимікробні властивості. Завдяки цьому туя може сприяти очищенню повітря.

Окрім того, хвоя накопичує заряд статичної електрики, через що може притягувати пил. Якщо ж висаджувати туї як живопліт, то їхня густа крона створює захисний бар’єр від шуму та вихлопних газів транспорту.

А ще коренева система цих дерев добре укріплює ґрунт. Тому туї часто садять на схилах, щоб запобігти осипанню й розмиванню землі.

Попри існування народних прикмет, туя залишається популярною декоративною рослиною, яку багато господарів висаджують на своїх ділянках завдяки корисним властивостям.

Які дерева не варто садити на подвір'ї?

Такі дерева як груша Каллері, ялина звичайна та клен гостролистий, можуть стати проблемними через самосів, інвазивність або агресивне коріння, пише Better Homes and Gardens. Проте замість них можна посадити ігру, ялину Енгельмана та клен червоний. З цими деревами дачники не матимуть жодних проблем.

Що ще варто прочитати садівникам?