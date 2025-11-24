Навіть у зимову пору, мухи можуть несподівано з’явитися у будинку, пише 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens. Є кілька найпопулярніших причин, через які мухи потрапляють в оселю.

Звідки мухи беруться взимку?

Відкриті вікна

Мухи летять на запах їжі чи на тепле повітря з приміщення, тому відчинене вікно здатне їх привабити досить швидко.

Запах їжі чи залишків продуктів

Відкрита сміттєва корзина чи брудний посуд приваблюють мух. Запах солодкого, м’яса чи ферментації вони відчувають на великій відстані. Особливим магнітом для мух є перезрілі фрукти чи овочі, які виділяють етилен, що подобається комахам.



Мух можна швидко вивести з дому / Фото Pexels

Підвищена вологість та сірість

У холодну пору мухи тяжіють до вологої й теплої зони. Вони можуть розмножуватися у сирому підвалі чи місцях з постійним протіканням.

Каналізація і труби

Дрібні мушки дрозофіли живуть у каналізаційних зливних отворах. Якщо довго не чистити сифон, то мухи почнуть активно розмножуватися.

Тваринні миски з їжею

Якщо домашні улюбленці залишили паштет на тарілці, то недоїдені шматочки швидко привернуть увагу комах.

Саме цих 5 причин є найпоширенішими. Щоб мухи не надокучали своєю появою, є кілька варіантів, які допоможуть легко від них позбутися. Видання The Spruce пише, що вивести мух можна завдяки засобу на основі оцту та ефірної олії м’яти. Потрібно лише перелити суміш у пляшку з пульверизатором та розпорошити в місцях, де є комахи. Запах має негативний вплив на їхню нервову систему й дезорієнтовує їх.

Також можна взяти тарілку й змішати у ній яблучний оцет з кількома краплями миючого засобу. Мухи почнуть летіти на приманку й потонуть у рідині.

