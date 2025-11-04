Гриби з городу зникнуть самі: елементарний спосіб, що гарантовано спрацює

Чимало людей люблять восени ходити в ліс по гриби. Втім, значно меншій кількості дачників подобається знаходити гриби на власному городі.

Немає нічого приємнішого, ніж ходьба босоніж по газону – аж поки ви не наступите ногою на гриб. А де є один, скоріш за все, незабаром з'явиться ще десять – тож починати боротьбу з небажаними гостями на ділянці потрібно якомога швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Як позбутися грибів на городі?

Самі собою гриби не є дуже шкідливими чи проблематичними – а в деяких випадках можуть приносити ще й чимало користі. Вони живляться та розкладаються органічними речовинами, і зрештою підживлюють ґрунт, на якому ростуть. Втім, деякі гриби можуть мати неприємний запах, а інші є отруйними.

Перед тим як прорости, грибниця починає ріст під землею за умов поганого дренажу та нестачі сонячного світла. Вона поширюється на досить велику територію, живлячись органічними речовинами у ґрунті, і ідеальним добривом для грибів стануть скошена трава, опале листя, старі пні дерев та екскременти домашніх тварин.



Грибів на городі можна позбутися / Фото Pexels

Найкращий час збирати та видаляти гриби – це до того, як вони встигнуть вивільнити свої спори. Цей метод не розв'яже проблему, адже міцелій продовжить жити під землею, проте зменшить розмноження грибів у майбутньому, пише Gardening Know How.

Тож для того, аби по-справжньому видалити гриб, слід використати лопату, аби дістати якомога більшу частину з землі, а не просто зірвати головку. Гриб після цього негайно покладіть у поліетиленовий пакет, аби він не розповсюдив спори. Після цього потрібно оббризкати місце, звідки ви дістали гриб, спеціальним засобом.

Для того, аби його приготувати, у пляшці з розпилювачем змішайте воду та кілька крапель засобу для миття посуду. Такий розчин буде діяти, як м'який фунгіцид, і на місці не виросте новий гриб.

