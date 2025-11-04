Гриби з городу зникнуть самі: елементарний спосіб, що гарантовано спрацює
- Щоб позбутися грибів на городі, їх слід видаляти з коренем за допомогою лопати, а місце обробити м'яким фунгіцидом, приготованим з води і засобу для миття посуду.
- Гриби ростуть через поганий дренаж і нестачу сонячного світла, їх слід видаляти до вивільнення спор, щоб зменшити їх розмноження.
Чимало людей люблять восени ходити в ліс по гриби. Втім, значно меншій кількості дачників подобається знаходити гриби на власному городі.
Немає нічого приємнішого, ніж ходьба босоніж по газону – аж поки ви не наступите ногою на гриб. А де є один, скоріш за все, незабаром з'явиться ще десять – тож починати боротьбу з небажаними гостями на ділянці потрібно якомога швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Цікаво Не викидайте опале листя: ось що з ним треба зробити до кінця листопада
Як позбутися грибів на городі?
Самі собою гриби не є дуже шкідливими чи проблематичними – а в деяких випадках можуть приносити ще й чимало користі. Вони живляться та розкладаються органічними речовинами, і зрештою підживлюють ґрунт, на якому ростуть. Втім, деякі гриби можуть мати неприємний запах, а інші є отруйними.
До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купу всього для городу.
Перед тим як прорости, грибниця починає ріст під землею за умов поганого дренажу та нестачі сонячного світла. Вона поширюється на досить велику територію, живлячись органічними речовинами у ґрунті, і ідеальним добривом для грибів стануть скошена трава, опале листя, старі пні дерев та екскременти домашніх тварин.
Грибів на городі можна позбутися / Фото Pexels
Найкращий час збирати та видаляти гриби – це до того, як вони встигнуть вивільнити свої спори. Цей метод не розв'яже проблему, адже міцелій продовжить жити під землею, проте зменшить розмноження грибів у майбутньому, пише Gardening Know How.
Тож для того, аби по-справжньому видалити гриб, слід використати лопату, аби дістати якомога більшу частину з землі, а не просто зірвати головку. Гриб після цього негайно покладіть у поліетиленовий пакет, аби він не розповсюдив спори. Після цього потрібно оббризкати місце, звідки ви дістали гриб, спеціальним засобом.
Для того, аби його приготувати, у пляшці з розпилювачем змішайте воду та кілька крапель засобу для миття посуду. Такий розчин буде діяти, як м'який фунгіцид, і на місці не виросте новий гриб.
Які ще лайфхаки для саду й городу варто знати?
Не всі городники знають, який час найкраще підходить для висаджування озимого часнику – а його не варто проґавити, аби отримати найкращий урожай.
А кілька дій у листопаді на ділянці робити взагалі не можна, аби не нашкодити майбутньому урожаю – і не всі городники про це знають.
Часті питання
Чому важливо швидко розпочати боротьбу з грибами на газоні?
Гриби на газоні можуть швидко розмножуватися — якщо є один гриб, то незабаром може з'явитися ще десять. Тому важливо починати боротьбу з ними якомога швидше, щоб запобігти їхньому поширенню.
Як правильно видаляти гриби з городу, щоб вони не поширювалися?
Щоб ефективно видалити гриб, потрібно використовувати лопату, щоб дістати якомога більшу частину з землі, а не просто зірвати головку. Гриб слід негайно покласти у поліетиленовий пакет, щоб не розповсюдити спори, і оббризкати місце спеціальним засобом.
Яким чином можна приготувати розчин для обробки місця після видалення гриба?
Для приготування розчину потрібно змішати воду та кілька крапель засобу для миття посуду у пляшці з розпилювачем. Такий розчин діятиме як м'який фунгіцид і запобігатиме росту нових грибів на обробленій ділянці.