Грибы с огорода исчезнут сами: элементарный способ, который гарантированно сработает
- Чтобы избавиться от грибов на огороде, их следует удалять с корнем с помощью лопаты, а место обработать мягким фунгицидом, приготовленным из воды и средства для мытья посуды.
- Грибы растут из-за плохого дренажа и недостатка солнечного света, их следует удалять до высвобождения спор, чтобы уменьшить их размножение.
Многие люди любят осенью ходить в лес за грибами. Впрочем, значительно меньшему количеству дачников нравится находить грибы на собственном огороде.
Нет ничего приятнее, чем ходьба босиком по газону – пока вы не наступите ногой на гриб. А где есть один, скорее всего, вскоре появится еще десять – поэтому начинать борьбу с нежелательными гостями на участке нужно как можно скорее, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.
Как избавиться от грибов на огороде?
Сами по себе грибы не являются очень вредными или проблематичными – а в некоторых случаях могут приносить еще и немало пользы. Они питаются и разлагаются органическими веществами, и в конце концов подпитывают почву, на которой растут. Впрочем, некоторые грибы могут иметь неприятный запах, а другие являются ядовитыми.
Перед тем как прорасти, грибница начинает рост под землей в условиях плохого дренажа и недостатка солнечного света. Она распространяется на достаточно большую территорию, питаясь органическими веществами в почве, и идеальным удобрением для грибов станут скошенная трава, опавшие листья, старые пни деревьев и экскременты домашних животных.
От грибов на огороде можно избавиться / Фото Pexels
Лучшее время собирать и удалять грибы – это до того, как они успеют высвободить свои споры. Этот метод не решит проблему, ведь мицелий продолжит жить под землей, однако уменьшит размножение грибов в будущем, пишет Gardening Know How.
Поэтому для того, чтобы по-настоящему удалить гриб, следует использовать лопату, чтобы достать как можно большую часть из земли, а не просто сорвать головку. Гриб после этого немедленно положите в полиэтиленовый пакет, чтобы он не распространил споры. После этого нужно обрызгать место, откуда вы достали гриб, специальным средством.
Для того, чтобы его приготовить, в бутылке с распылителем смешайте воду и несколько капель средства для мытья посуды. Такой раствор будет действовать, как мягкий фунгицид, и на месте не вырастет новый гриб.
Частые вопросы
Почему важно быстро начать борьбу с грибами на газоне?
Грибы на газоне могут быстро размножаться - если есть один гриб, то вскоре может появиться еще десять. Поэтому важно начинать борьбу с ними как можно скорее, чтобы предотвратить их распространение.
Как правильно удалять грибы с огорода, чтобы они не распространялись?
Чтобы эффективно удалить гриб, нужно использовать лопату, чтобы достать как можно большую часть из земли, а не просто сорвать головку. Гриб следует немедленно положить в полиэтиленовый пакет, чтобы не распространить споры, и обрызгать место специальным средством.
Каким образом можно приготовить раствор для обработки места после удаления гриба?
Для приготовления раствора нужно смешать воду и несколько капель средства для мытья посуды в бутылке с распылителем. Такой раствор будет действовать как мягкий фунгицид и предотвращать рост новых грибов на обработанном участке.
