Грибы с огорода исчезнут сами: элементарный способ, который гарантированно сработает

Многие люди любят осенью ходить в лес за грибами. Впрочем, значительно меньшему количеству дачников нравится находить грибы на собственном огороде.

Нет ничего приятнее, чем ходьба босиком по газону – пока вы не наступите ногой на гриб. А где есть один, скорее всего, вскоре появится еще десять – поэтому начинать борьбу с нежелательными гостями на участке нужно как можно скорее, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как избавиться от грибов на огороде?

Сами по себе грибы не являются очень вредными или проблематичными – а в некоторых случаях могут приносить еще и немало пользы. Они питаются и разлагаются органическими веществами, и в конце концов подпитывают почву, на которой растут. Впрочем, некоторые грибы могут иметь неприятный запах, а другие являются ядовитыми.

Перед тем как прорасти, грибница начинает рост под землей в условиях плохого дренажа и недостатка солнечного света. Она распространяется на достаточно большую территорию, питаясь органическими веществами в почве, и идеальным удобрением для грибов станут скошенная трава, опавшие листья, старые пни деревьев и экскременты домашних животных.



От грибов на огороде можно избавиться / Фото Pexels

Лучшее время собирать и удалять грибы – это до того, как они успеют высвободить свои споры. Этот метод не решит проблему, ведь мицелий продолжит жить под землей, однако уменьшит размножение грибов в будущем, пишет Gardening Know How.

Поэтому для того, чтобы по-настоящему удалить гриб, следует использовать лопату, чтобы достать как можно большую часть из земли, а не просто сорвать головку. Гриб после этого немедленно положите в полиэтиленовый пакет, чтобы он не распространил споры. После этого нужно обрызгать место, откуда вы достали гриб, специальным средством.

Для того, чтобы его приготовить, в бутылке с распылителем смешайте воду и несколько капель средства для мытья посуды. Такой раствор будет действовать, как мягкий фунгицид, и на месте не вырастет новый гриб.

