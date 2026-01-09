Чому не можна лишати газовані напої в автомобілі в мороз: хімчистка буде дуже дорогою
- Газовані напої в автомобілі можуть вибухнути в мороз через замерзання рідини і підвищення тиску від розширення льоду і вивільнення газу.
- Не варто залишати у машині в мороз напої у герметичній тарі, аерозольні балончики, косметику, побутову хімію і батарейки через зміни тиску і структури.
Взимку не всі речі варто залишати в автомобілі. Це здається дрібницею, доки температура не опускається нижче нуля. Саме тоді починаються проблеми, які виглядають раптовими, але мають цілком логічне пояснення.
Газовані напої в машині – одна з найризикованіших речей у мороз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real simple. Причина в фізиці — вона завжди працює.
Чому не можна залишати газовані напої в машині?
Газовані напої містять розчинений вуглекислий газ. У закритій пляшці він перебуває під тиском. Коли температура падає, рідина починає замерзати, а лід займає більший об’єм, ніж вода. Усередині тари різко зростає тиск. Пластик або метал не розраховані на таке навантаження.
Як газована вода вибухає в машині у мороз: відео
Вони не підлаштовуються під розширення льоду. У результаті пляшка або банка не витримує і "вибухає". Додатковий фактор – газ. Під час замерзання частина вуглекислого газу вивільняється з рідини. Це ще більше підвищує внутрішній тиск.
Саме поєднання льоду і газу робить ситуацію небезпечною. Наслідки – не лише зіпсований напій. Липка рідина в салоні, запах, плями на оббивці, електроніці або багажі. Усунути це складно, особливо якщо вибух стався в закритому авто.
Що ще не варто залишати у машині?
У мороз не варто залишати будь-які напої у герметичній тарі, зокрема воду, соки та енергетики, пише Alaskan. Замерзання і розширення рідини працює однаково, навіть без газу.
Також небезпечні аерозольні балончики, косметика, побутова хімія і батарейки. Низькі температури змінюють тиск і структуру цих речей.
Які поради варто запамʼятати?
