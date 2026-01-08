Садівник Іш розповів, що вже на початку весни картонні рулони стануть корисними в саду, пише 24 Канал з посиланням на Express. Він розповів про 3 практичні застосування в садівництві.

Як використовувати картонні рулони?

Мінігорщики для розсади

Рулони завдяки тонкому картону можуть з часом розкладатися, тому саджанці чи насіння можна висівати в ґрунт разом з ним, щоб не травмувати коріння під час пересадки.

Компостування

Рулони добре підходять для компостування. Їх лише треба наповнити органічними рештками й перекласти шарами. Черв’яки їх дуже люблять, а картон швидко перетвориться на якісний компост.

Захист від бур’янів

Рулон від туалетного паперу можна розрізати й розкласти на землі, щоб він почав працювати як природна мульча. Його перевага полягає у стримування росту небажаних рослин, а з часом він розкладеться. Додатковим бонусом є ще й те, що картон частково захищає ґрунт та коріння рослин від холоду чи легких заморозків.

Як використовувати картонні рулони: дивіться відео

Садівник каже, що насправді кожен городник може віднайти власний спосіб використання картонних рулонів, оскільки їхнє застосування є значно ширшим.

Користувачі навіть зазначили в мережі, що часто висівають у такі картонні рулони квасолю чи горох, бо ці культури не люблять пересадку.

До слова, бананова шкірка, рисова вода та кавова гуща є ефективними натуральними добривами для покращення росту та цвітіння кімнатних рослин, пише Backyard Garden Lover. Ці продукти містять корисні елементи, такі як калій, фосфор і азот, які зміцнюють рослини та підтримують здорову мікрофлору ґрунту.

Які ще поради варто знати?