Чи дійсно варто вибивати килими на снігу: дізнайтеся відповідь
- Вибивання килимів на снігу застаріло через забрудненість міського снігу та асоціацію з вибухами.
- Сучасні технології пропонують безпечніші та ефективніші методи очищення килимів, ніж вибивання на снігу.
Вибивання килимів на снігу було колись невід’ємною частиною побутових справ взимку для багатьох родин. Це заняття не сприймали як дивну традицію, а як ефективний спосіб освіжити й почистити килим. Зараз цей метод всі оминають.
У 90-х та в нульових всі змушені були вбивати килими, бо не було спеціальних засобів для чищення килимів, пише Oboz.ua. Сніг справді добре очищував килими, вбираючи в себе пил та дрібний бруд, а механічний вплив під час вибивання допомагав вибити все зайве з ворсу.
Чи потрібно зараз вибивати килим на снігу?
Раніше інших методів догляду за килимовими виробами не існувало. Килим розстеляли ворсом донизу, інтенсивно вибивали, а тоді ще проходилися щіткою з іншого боку. Такий варіант очищення килима тоді здавався найкращим.
Зараз ситуація змінилася. Снігу такого як колись вже немає, та й міський сніг став не таким чистим, бо в ньому накопичуються вихлопні гази, хімічні домішки та бруд. Після очищення на килими можуть з’явитися плями чи неприємний запах.
Та після початку повномасштабного вторгнення гучні удари й вибивання килимів можуть асоціюватися з вибухами та пострілами, викликаючи тривогу й стрес у людей. Навіть у тилових містах такі різкі звуки можуть стати тригером для військових та цивільних. Тому зараз такий метод особливо недоречний.
Догляд за килимами спрощують сучасні технології. Є миючі пилососи, спеціальні шампуні та натуральні засоби, які дозволяють швидко та безпечно освіжити покриття, не ризикуючи його зіпсувати.
Чим очистити плями на килимі?
Для видалення складних плям з килима можна використати домашній засіб, що складається з оцту, соди, мила та ефірної олії, пише City Magazine. Засіб наноситься на забруднену ділянку після пилосошення, тримається 10 – 20 хвилин, а потім зчищається щіткою і ганчіркою.
Також для чищення килима без побутової хімії можна використовувати оцет, розведений з водою, або суміш харчової соди та солі. Оцет розпилюють на килим, залишають на 5 хвилин, а потім очищують щіткою. Сода та сіль посипаються, збризкуються водою і втираються у волокна для видалення забруднень.
Які ще лайфхаки варто знати?
Розстеліть килим на підлозі для додаткової теплоізоляції та зменшення холодного повітря.
