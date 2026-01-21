У 90-х та в нульових всі змушені були вбивати килими, бо не було спеціальних засобів для чищення килимів, пише Oboz.ua. Сніг справді добре очищував килими, вбираючи в себе пил та дрібний бруд, а механічний вплив під час вибивання допомагав вибити все зайве з ворсу.

Чи потрібно зараз вибивати килим на снігу?

Раніше інших методів догляду за килимовими виробами не існувало. Килим розстеляли ворсом донизу, інтенсивно вибивали, а тоді ще проходилися щіткою з іншого боку. Такий варіант очищення килима тоді здавався найкращим.

Зараз ситуація змінилася. Снігу такого як колись вже немає, та й міський сніг став не таким чистим, бо в ньому накопичуються вихлопні гази, хімічні домішки та бруд. Після очищення на килими можуть з’явитися плями чи неприємний запах.

Та після початку повномасштабного вторгнення гучні удари й вибивання килимів можуть асоціюватися з вибухами та пострілами, викликаючи тривогу й стрес у людей. Навіть у тилових містах такі різкі звуки можуть стати тригером для військових та цивільних. Тому зараз такий метод особливо недоречний.

Догляд за килимами спрощують сучасні технології. Є миючі пилососи, спеціальні шампуні та натуральні засоби, які дозволяють швидко та безпечно освіжити покриття, не ризикуючи його зіпсувати.

Чим очистити плями на килимі?

Для видалення складних плям з килима можна використати домашній засіб, що складається з оцту, соди, мила та ефірної олії, пише City Magazine. Засіб наноситься на забруднену ділянку після пилосошення, тримається 10 – 20 хвилин, а потім зчищається щіткою і ганчіркою.

Також для чищення килима без побутової хімії можна використовувати оцет, розведений з водою, або суміш харчової соди та солі. Оцет розпилюють на килим, залишають на 5 хвилин, а потім очищують щіткою. Сода та сіль посипаються, збризкуються водою і втираються у волокна для видалення забруднень.

Які ще лайфхаки варто знати?