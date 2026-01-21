В 90-х и в нулевых все вынуждены были убивать ковры, потому что не было специальных средств для чистки ковров, пишет Oboz.ua. Снег действительно хорошо очищал ковры, вбирая в себя пыль и мелкую грязь, а механическое воздействие во время выбивания помогал выбить все лишнее из ворса.

Нужно ли сейчас выбивать ковер на снегу?

Раньше других методов ухода за ковровыми изделиями не существовало. Ковер расстилали ворсом вниз, интенсивно выбивали, а тогда еще проходились щеткой с другой стороны. Такой вариант очистки ковра тогда казался самым лучшим.

Сейчас ситуация изменилась. Снега такого как прежде уже нет, и городской снег стал не таким чистым, потому что в нем накапливаются выхлопные газы, химические примеси и грязь. После очистки на коврах могут появиться пятна или неприятный запах.

И после начала полномасштабного вторжения громкие удары и выбивание ковров могут ассоциироваться со взрывами и выстрелами, вызывая тревогу и стресс у людей. Даже в тыловых городах такие резкие звуки могут стать триггером для военных и гражданских. Поэтому сейчас такой метод особенно неуместен.

Уход за коврами упрощают современные технологии. Есть моющие пылесосы, специальные шампуни и натуральные средства, которые позволяют быстро и безопасно освежить покрытие, не рискуя его испортить.

Чем очистить пятна на ковре?

Для удаления сложных пятен с ковра можно использовать домашнее средство, состоящее из уксуса, соды, мыла и эфирного масла, пишет City Magazine. Средство наносится на загрязненный участок после пылесошения, держится 10 – 20 минут, а затем счищается щеткой и тряпкой.

Также для чистки ковра без бытовой химии можно использовать уксус, разведенный с водой, или смесь пищевой соды и соли. Уксус распыляют на ковер, оставляют на 5 минут, а затем очищают щеткой. Сода и соль посыпаются, сбрызгиваются водой и втираются в волокна для удаления загрязнений.

