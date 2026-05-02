Не оцтом і не содою: ось чим чистити духовку від жиру, щоб блищала

Жирна духовка – це вічна проблема на кухні, з якою не хочеться мати справу нікому. І саме тому чимало людей закидають це завдання, аж поки шар бруду не стає справді критичним, і звичні засоби для чищення вже не допомагають.

Багато господинь не люблять використовувати побутову хімію на своїй кухні, і тому для чищення жиру вдаються до різних хитрощів і народних засобів – наприклад, оцту чи харчової соди. І попри те, що вони справді працюють, є ще одна річ, яка допоможе відмити духовку до блиску за лічені хвилини, пише Express.

Чим можна відмити жир з духовки?

Єдиний засіб, що потрібний для чищення духовки від жиру вже, скоріш за все, є у вас вдома – проте не на кухні, а у ванній. І це звичайнісінький крем для гоління. Більшості людей навіть в голову не прийде використовувати крем у такий спосіб – втім, він творить справжні дива на кухні та може впоратися навіть з застарілими та складними плямами, пише The Kitchn.

Все, що потрібно зробити – це рівномірно обприскати дверцята, боки та дно духовки піною для гоління та переконатися, що усі ділянки, вкриті жиром, покриті засобом. Після цього залиште піну десь на пів години, аби вона встигла розчинити бруд та жир. І вже після завершення цього часу потрібно енергійно потерти стінки духовки щіткою.



Піна для гоління може розм'якшити жир / Фото Pexels

Протріть усю духовку насухо вологою ганчіркою. Та це ще не кінець очищення: не забудьте розігріти духовку один раз, поки вона залишається порожньою – саме цей трюк допомагає знищити усі сторонні запахи хімії та засобів для прибирання, аби вони не перенеслися на ваші страви.

Цікаво! Та харчову соду й оцет все ще можна і варто використовувати: м'яка абразивна текстура соди допомагає впоратися із особливо стійкими, засохлими залишками їжі та зазвичай дає результат вже за 15 хвилин.

