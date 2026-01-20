У кімнаті стане на 30% тепліше: чим обігріти помешкання в зимові морози
- Термоштори та жалюзі з теплоізоляційною підкладкою можуть зменшити втрати тепла до 30%, створюючи бар'єр проти холоду.
- Можна використовувати наявні штори з додаванням термопідкладки; обирати багатошарові моделі, які повністю перекривають вікно, щоб ефективніше блокувати протяги.
Українці в січні вдаються до різних методів, які допомагають зберегти тепло в домі. У мережі є безліч лайфхаків, проте варто придбати одну річ, яка допоможе зберегти тепло в кімнаті.
Експерти кажуть, що одна проста зміна в інтер’єрі здатна підвищити температуру в кімнаті майже на третину, пише 24 Канал з посиланням на Express. Йдеться про термоштори чи жалюзі з теплоізоляційною підкладкою.
Як термоштори зберігають тепло?
Звичайне закриття вікон шторами чи жалюзями взимку зменшує втрати тепла на 15%. Якщо ж придбати термоштори, то втрата тепла може скоротитися на 30%. Вони створюють бар’єр, який уповільнює передачу холоду ззовні та не випускає тепло зсередини.
Фахівці кажуть, що не обов’язково купувати нові штори. Можна додати термопідкладку до вже наявних штор. А от терможалюзі мають ще й додаткову перевагу. У холодну пору вони добре зберігають тепло, а влітку допомагають відбивати сонячні промені, підтримуючи приємну прохолоду в кімнаті.
Штори в кімнаті варто закривати взимку / Фото Pexels
При виборі штор варто звертати увагу на багатошарові моделі. Вішати їх треба трохи вище вікна, щоб вони повністю його перекривали, заходили за краї з обох боків та звисали нижче підвіконня. Чим ближче вони будуть розташовані до вікна, тим краще блокуватимуть протяги.
Обираючи жалюзі, варто звертати увагу на рулонні моделі з боковими напрямними для великих вікон чи на вертикальні ламелі, які можна відкривати й закривати за потреби.
У зимові дні штори та жалюзі треба відкривати у сонячні дні, щоб впустити природне тепло в помешкання, а вже з настанням сутінків – закривати, щоб зберегти тепло всередині.
До слова, натирання ніг ефірними оліями, такими як імбирна, перцевої м’яти, кориці, чорного перцю або евкаліпта, допомагає покращити кровообіг і зберігати тепло, пише Reddit. Чорний перець у носках може поліпшити кровообіг і зігріти ноги, масажуючи дрібні точки на стопах.
Які ще поради слід знати?
Сучасні електроковдри можна підключати до павербанків і швидко нагріваються, забезпечуючи тепло в холодні ранки чи вечори.
Щоб розігріти їжу без електроенергії, можна використовувати каструлю з водою та ситечко на газовій плиті, накривши сито кришкою для швидшого нагріву.
Часті питання
Яка основна перевага використання термоштор чи жалюзі з теплоізоляційною підкладкою?
Основна перевага термоштор чи жалюзі з теплоізоляційною підкладкою полягає в тому, що вони можуть знизити втрати тепла на 30% — створюючи бар’єр, який уповільнює передачу холоду ззовні та не випускає тепло зсередини.
Чи обов’язково купувати нові штори для поліпшення теплоізоляції?
Не обов’язково купувати нові штори — можна додати термопідкладку до вже наявних штор, що допоможе зберегти тепло в приміщенні.
Як правильно вибрати та встановити штори для максимального збереження тепла?
При виборі штор варто звертати увагу на багатошарові моделі, які слід вішати трохи вище вікна — так, щоб вони повністю перекривали вікно, заходили за краї з обох боків та звисали нижче підвіконня для кращого блокування протягів.