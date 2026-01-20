В комнате станет на 30% теплее: чем обогреть помещение в зимние морозы

Украинцы в январе прибегают к различным методам, которые помогают сохранить тепло в доме. В сети есть множество лайфхаков, однако стоит приобрести одну вещь, которая поможет сохранить тепло в комнате.

Эксперты говорят, что одно простое изменение в интерьере способно повысить температуру в комнате почти на треть, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Речь идет о термошторах или жалюзи с теплоизоляционной подкладкой.

Как термошторы сохраняют тепло?

Обычное закрытие окон шторами или жалюзями зимой уменьшает потери тепла на 15%. Если же приобрести термошторы, то потеря тепла может сократиться на 30%. Они создают барьер, который замедляет передачу холода извне и не выпускает тепло изнутри.

Специалисты говорят, что не обязательно покупать новые шторы. Можно добавить термоподкладку к уже имеющимся шторам. А вот терможалюзи имеют еще и дополнительное преимущество. В холодное время они хорошо сохраняют тепло, а летом помогают отражать солнечные лучи, поддерживая приятную прохладу в комнате.



Шторы в комнате стоит закрывать зимой / Фото Pexels

При выборе штор стоит обращать внимание на многослойные модели. Вешать их надо чуть выше окна, чтобы они полностью его перекрывали, заходили за края с обеих сторон и свисали ниже подоконника. Чем ближе они будут расположены к окну, тем лучше блокировать сквозняки.

Выбирая жалюзи, стоит обращать внимание на рулонные модели с боковыми направляющими для больших окон или на вертикальные ламели, которые можно открывать и закрывать при необходимости.

В зимние дни шторы и жалюзи надо открывать в солнечные дни, чтобы впустить естественное тепло в помещение, а уже с наступлением сумерек – закрывать, чтобы сохранить тепло внутри.

К слову, натирание ног эфирными маслами, такими как имбирное, перечной мяты, корицы, черного перца или эвкалипта, помогает улучшить кровообращение и сохранять тепло, пишет Reddit. Черный перец в носках может улучшить кровообращение и согреть ноги, массируя мелкие точки на стопах.

Какие еще советы следует знать?