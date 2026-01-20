В комнате станет на 30% теплее: чем обогреть помещение в зимние морозы
- Термошторы и жалюзи с теплоизоляционной подкладкой могут уменьшить потери тепла до 30%, создавая барьер против холода.
- Можно использовать имеющиеся шторы с добавлением термоподкладки; выбирать многослойные модели, которые полностью перекрывают окно, чтобы эффективнее блокировать сквозняки.
Украинцы в январе прибегают к различным методам, которые помогают сохранить тепло в доме. В сети есть множество лайфхаков, однако стоит приобрести одну вещь, которая поможет сохранить тепло в комнате.
Эксперты говорят, что одно простое изменение в интерьере способно повысить температуру в комнате почти на треть, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Речь идет о термошторах или жалюзи с теплоизоляционной подкладкой.
Читайте также Как согреться дома без отопления: будет тепло даже в самые сильные морозы
Как термошторы сохраняют тепло?
Обычное закрытие окон шторами или жалюзями зимой уменьшает потери тепла на 15%. Если же приобрести термошторы, то потеря тепла может сократиться на 30%. Они создают барьер, который замедляет передачу холода извне и не выпускает тепло изнутри.
Специалисты говорят, что не обязательно покупать новые шторы. Можно добавить термоподкладку к уже имеющимся шторам. А вот терможалюзи имеют еще и дополнительное преимущество. В холодное время они хорошо сохраняют тепло, а летом помогают отражать солнечные лучи, поддерживая приятную прохладу в комнате.
Шторы в комнате стоит закрывать зимой / Фото Pexels
При выборе штор стоит обращать внимание на многослойные модели. Вешать их надо чуть выше окна, чтобы они полностью его перекрывали, заходили за края с обеих сторон и свисали ниже подоконника. Чем ближе они будут расположены к окну, тем лучше блокировать сквозняки.
Выбирая жалюзи, стоит обращать внимание на рулонные модели с боковыми направляющими для больших окон или на вертикальные ламели, которые можно открывать и закрывать при необходимости.
В зимние дни шторы и жалюзи надо открывать в солнечные дни, чтобы впустить естественное тепло в помещение, а уже с наступлением сумерек – закрывать, чтобы сохранить тепло внутри.
К слову, натирание ног эфирными маслами, такими как имбирное, перечной мяты, корицы, черного перца или эвкалипта, помогает улучшить кровообращение и сохранять тепло, пишет Reddit. Черный перец в носках может улучшить кровообращение и согреть ноги, массируя мелкие точки на стопах.
Какие еще советы следует знать?
Современные электроодеяла можно подключать к павербанкам и быстро нагреваются, обеспечивая тепло в холодные утра или вечера.
Чтобы разогреть пищу без электроэнергии, можно использовать кастрюлю с водой и ситечко на газовой плите, накрыв сито крышкой для быстрого нагрева.
Частые вопросы
Какое основное преимущество использования термоштор или жалюзи с теплоизоляционной подкладкой?
Основное преимущество термоштор или жалюзи с теплоизоляционной подкладкой заключается в том, что они могут снизить потери тепла на 30% - создавая барьер, который замедляет передачу холода извне и не выпускает тепло изнутри.
Обязательно ли покупать новые шторы для улучшения теплоизоляции?
Не обязательно покупать новые шторы - можно добавить термоподкладку к уже имеющимся шторам, что поможет сохранить тепло в помещении.
Как правильно выбрать и установить шторы для максимального сохранения тепла?
При выборе штор стоит обращать внимание на многослойные модели, которые следует вешать чуть выше окна - так, чтобы они полностью перекрывали окно, заходили за края с обеих сторон и свисали ниже подоконника для лучшей блокировки сквозняков.