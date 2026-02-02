Забудьте про дорогі засоби: як содою реально вивести жирні плями з одягу
- Блогерка Софія Сізова радить використовувати соду та праску для виведення жирних плям з одягу.
- Якщо залишаються сліди, можна додатково застосувати засіб для посуду, який потрібно стерти серветкою і висушити феном.
Часом жирні плями на одязі настільки стійкі, що їх важко відіпрати під час прання. У деяких випадках не працює навіть кисневий порошок чи плямовивідники. Втім, є один лайфхак, про який знають одиниці.
Дієвий метод показала у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. Дівчина веде блог про лайфхаки й часто розповідає про копійчані засоби, які справді допомагають навіть у безнадійних випадках.
Як позбутися жирної плями з одягу?
Софія насипала на спортивні штани з плямою соду й пройшлася зверху увімкненою теплою праскою. За її словами, при не дуже застарілих забрудненнях такий лайфхак допомагає на всі 100%.
Якщо після трюку з содою та праскою буде трохи виднітися пляма, то її можна замити звичайним засобом для посуду. Варто лише трішки налити на тканину та протерти серветкою, а тоді висушити феном мокру ділянку.
Блогерка каже, що таке комбо з підручних засобів реально допомагає. Це вона показана на власному прикладі, вивівши пляму зі штанів, які мали жирну пляму ще від літа, а жодне прання вже не допомагало.
До слова, якщо одяг темний, то не варто боятися, що на ньому залишаться слід від соди. В одному з коментарів Софія зазначила, що пробувала такий лайфхак застосувати на темній сірій кофтинці, то слідів не було жодних. У будь-якому випадку можна повторити метод на вивороті одягу.
Як вивести жирну пляму: дивіться відео
Для видалення жирних плям з одягу можна використовувати ще також звичайну крейду, пише Mamadu. Крейда є дешевим і ефективним засобом, який дозволяє вивести жир навіть без прання. Усе, що потрібно зробити – наскребти крейду на пляму. Важливо, щоб на одяг потрапили дрібні шматочки. Далі потрібно легкими ударами "прибити" крейду до одягу та зачекати 30 хвилин.
Які ще лайфхаки варто знати?
Метод "буріто" для швидкого сушіння одягу взимку полягає у використанні сухого рушника, в який загортають вологий одяг, а потім притискають для видалення зайвої вологи.
Старі простирадла можна повторно використовувати для лежанок домашніх тварин, захисту полиць, автомобільних чохлів, екологічного пакування та пікніків.
Часті питання
Який метод пропонує Софія Сізова для видалення жирних плям з одягу?
Софія Сізова рекомендує насипати соду на пляму та пройтися зверху праскою. Якщо пляма не зникне повністю, можна використати засіб для миття посуду, протерти серветкою і висушити феном.
Чи можна застосовувати цей метод на темному одязі?
Так, метод можна застосовувати на темному одязі — Софія зазначила, що слідів від соди не залишається навіть на темних тканинах.
Що робити, якщо пляма все ще видна після застосування соди і праски?
Після використання соди і праски, якщо пляма ще видна, Софія радить використовувати звичайний засіб для миття посуду — нанести його на тканину, протерти серветкою і висушити феном.