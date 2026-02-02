Действенный метод показала в своем инстаграме блогер София Сизова. Девушка ведет блог о лайфхаках и часто рассказывает о копеечных средствах, которые действительно помогают даже в безнадежных случаях.

Как избавиться от жирного пятна с одежды?

София насыпала на спортивные штаны с пятном соду и прошлась сверху включенным теплым утюгом. По ее словам, при не очень застарелых загрязнениях такой лайфхак помогает на все 100%.

Если после трюка с содой и утюгом будет немного виднеться пятно, то его можно замыть обычным средством для посуды. Стоит лишь немного налить на ткань и протереть салфеткой, а потом высушить феном мокрый участок.

Блогер говорит, что такое комбо из подручных средств реально помогает. Это она показана на собственном примере, выведя пятно из штанов, которые имели жирное пятно еще с лета, а ни одна стирка уже не помогала.

К слову, если одежда темная, то не стоит бояться, что на ней останутся след от соды. В одном из комментариев София отметила, что пробовала такой лайфхак применить на темной серой кофточке, то следов не было никаких. В любом случае можно повторить метод на изнанке одежды.

Как вывести жирное пятно: смотрите видео

Для удаления жирных пятен с одежды можно использовать еще также обычный мел, пишет Mamadu. Мел является дешевым и эффективным средством, который позволяет вывести жир даже без стирки. Все, что нужно сделать – наскрести мел на пятно. Важно, чтобы на одежду попали мелкие кусочки. Далее нужно легкими ударами "прибить" мел к одежде и подождать 30 минут.

