Більшість дачників обирають біологічні розчини замість хімічних обприскувань, щоб не нашкодити урожаю, а тепер і беруться розводити шовкових курей, пише WP Kobieta.

Чим вирізняються шовковисті кури?

Ці китайські шовкові кури вирізняються унікальним оперенням, яке на дотик нагадує шовк. Чубчик на голові курки, лапи з пір’ям та темний дзьоб створюють неймовірний екзотичний вигляд. Що цікаво, шовковисті кури мають дуже лагідний темперамент і є набагато тихішими за традиційних курей.

Як кури борються з кліщами?

Кури вважаються найкращими природними винищувачами кліщів. Китайська курка ретельно перериває коротку траву, тож одразу з’їдає павукоподібного, якщо він є на ділянці. Вони навіть здатні з’їсти равликів у панцирах та молодих слимаків.

А ще шовковисті кури люблять копати ґрунт, проте не так сильно, як звичні для нас кури, тож не завдадуть шкоди газону. Якщо впустити курей на город, то вони викопають личинок жуків, дротяників та інших шкідників, які нищать коріння рослин.

Шовкові кури їдять навіть яйця та личинки мурах, а також ловлять мух, які сидять на рослинах чи землі. Фахівці відзначають, що вони навіть здатні знищити міль самшитової вогнівки, яка нищить кущі самшиту за кілька днів.



Шовковисті кури знищують всіх шкідників / Фото Pinterest

До слова, яєчна шкаралупа використовується як натуральне підживлення для рослин, оскільки вона містить кальцій, необхідний для міцної кореневої системи, пише Express. Садівники рекомендують подрібнювати шкаралупу перед використанням і зберігати в сухій скляній банці до моменту висаджування.

