Чим вивести тухлий запах з рушників: зробіть один простий крок

Після тривалого використання рушники набувають дещо різкого запаху, який не зникає навіть після багаторазового прання. Вивести неприємний аромат можна досить просто завдяки копійчаному засобу.

Причиною різкого запаху є надмірна волога на рушниках, яка є ідеальним середовищем для розмноження бактерій, пише 24 Канал з посиланням на тікток-блогерки Марії Максименко.

Чим вивести неприємний аромат з рушників?

Більшість господинь беруться за виведення різкого запаху оцтом, але краще використовувати харчову соду. Оцет не завжди з першого разу позбавляє рушники неприємного аромату, тому сода вважається ефективнішою.

Щоб рушники мали свіжий запах, потрібно у барабан правильної машинки насипати 2 столові ложки соди. Прати рушники потрібно при температурі 60 градусів приблизно 2 години. За словами блогерки, лайфхак з содою справді робочий, тож рушники почали пахнути свіжістю.

Тухлий запах не виводиться після прання через те, що на рушниках залишається плівка від миючих засобів, а от сода її розщеплює. Рушники після цього копійчаного засобу будуть не лише приємно пахнути, але й стануть м’якими та пухнастими. Для кращого результату, рушники після прання варто висушити на свіжому повітрі.

Як легко вивести тухлий запах з рушників: дивіться відео

Навіть у професійних готелях рушники перуть не лише спеціальними засобами, але оцтом, харчовою содою чи відбілювачем, пише Express. Використання оцту – поширений професійний лайфхак. До прання потрібно додати 2 – 3 склянки оцту, щоб вивести бруд, освіжити колір та повернути їм природну м’якість.

