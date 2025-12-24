Чим вивести тухлий запах з рушників: зробіть один простий крок
- Для усунення неприємного запаху з рушників рекомендується використовувати харчову соду, яка ефективніше, ніж оцет, розщеплює плівку від миючих засобів.
- Слід додати 2 столові ложки соди в барабан пральної машини і прати рушники при температурі 60 градусів протягом 2 годин, щоб досягти свіжого аромату та м'якості.
Після тривалого використання рушники набувають дещо різкого запаху, який не зникає навіть після багаторазового прання. Вивести неприємний аромат можна досить просто завдяки копійчаному засобу.
Причиною різкого запаху є надмірна волога на рушниках, яка є ідеальним середовищем для розмноження бактерій, пише 24 Канал з посиланням на тікток-блогерки Марії Максименко.
Чим вивести неприємний аромат з рушників?
Більшість господинь беруться за виведення різкого запаху оцтом, але краще використовувати харчову соду. Оцет не завжди з першого разу позбавляє рушники неприємного аромату, тому сода вважається ефективнішою.
Щоб рушники мали свіжий запах, потрібно у барабан правильної машинки насипати 2 столові ложки соди. Прати рушники потрібно при температурі 60 градусів приблизно 2 години. За словами блогерки, лайфхак з содою справді робочий, тож рушники почали пахнути свіжістю.
Тухлий запах не виводиться після прання через те, що на рушниках залишається плівка від миючих засобів, а от сода її розщеплює. Рушники після цього копійчаного засобу будуть не лише приємно пахнути, але й стануть м’якими та пухнастими. Для кращого результату, рушники після прання варто висушити на свіжому повітрі.
Як легко вивести тухлий запах з рушників: дивіться відео
Навіть у професійних готелях рушники перуть не лише спеціальними засобами, але оцтом, харчовою содою чи відбілювачем, пише Express. Використання оцту – поширений професійний лайфхак. До прання потрібно додати 2 – 3 склянки оцту, щоб вивести бруд, освіжити колір та повернути їм природну м’якість.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Для того щоб дерев'яна обробна дошка служила вам роками, слід розібратися, як її правильно чистити – і для цього можна використовувати три різні способи.
А ось якщо ви прагнете постійно чистої кухні, час впровадити у свою рутину ці 4 елементарні звички: завдяки їм там завжди пануватиме порядок.
Часті питання
Чому рушники часто мають різкий запах?
Причиною різкого запаху є надмірна волога на рушниках — це ідеальне середовище для розмноження бактерій.
Який спосіб є ефективнішим для усунення неприємного запаху з рушників?
Більшість господинь використовують оцет, але харчова сода вважається ефективнішою, оскільки вона розщеплює плівку від миючих засобів і надає рушникам свіжий аромат.
Які рекомендації для прання рушників, щоб вони мали свіжий запах?
Рекомендується додати 2 столові ложки соди у барабан пральної машинки і прати рушники при температурі 60 градусів приблизно 2 години. Після прання краще висушити рушники на свіжому повітрі для кращого результату.