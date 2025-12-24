Чем вывести тухлый запах с полотенец: сделайте один простой шаг

После длительного использования полотенца приобретают несколько резкий запах, который не исчезает даже после многократных стирок. Вывести неприятный аромат можно довольно просто благодаря копеечному средству.

Причиной резкого запаха является чрезмерная влага на полотенцах, которая является идеальной средой для размножения бактерий, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-блогера Марии Максименко.

Чем вывести неприятный аромат с полотенец?

Большинство хозяек берутся за выведение резкого запаха уксусом, но лучше использовать пищевую соду. Уксус не всегда с первого раза избавляет полотенца от неприятного аромата, поэтому сода считается более эффективной.

Чтобы полотенца имели свежий запах, нужно в барабан правильной машинки насыпать 2 столовые ложки соды. Стирать полотенца нужно при температуре 60 градусов примерно 2 часа. По словам блогера, лайфхак с содой действительно рабочий, поэтому полотенца начали пахнуть свежестью.

Тухлый запах не выводится после стирки из-за того, что на полотенцах остается пленка от моющих средств, а вот сода ее расщепляет. Полотенца после этого копеечного средства будут не только приятно пахнуть, но и станут мягкими и пушистыми. Для лучшего результата, полотенца после стирки стоит высушить на свежем воздухе.

Даже в профессиональных отелях полотенца стирают не только специальными средствами, но уксусом, пищевой содой или отбеливателем, пишет Express. Использование уксуса – распространенный профессиональный лайфхак. К стирке нужно добавить 2 – 3 стакана уксуса, чтобы вывести грязь, освежить цвет и вернуть им естественную мягкость.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?