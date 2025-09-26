Найчастіше затхлість відчувається через підвищену вологість, погану вентиляцію, плісняву чи вогкий одяг, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Від затхлого запаху потрібно позбуватися, бо він вбирається в речі, а провітрювання не завжди здатне допомогти.

Як позбутися затхлого запаху одягу?

Фахівці радять час від часу залишати дверцята шафи відчиненими та відчиняти вікно. Уникнути вологості допоможе осушувач повітря, особливо корисним він є в невеликих приміщеннях.

Полиці та дверцята варто помити миючим засобом й витерти на сухо. Після цього треба покласти в шафу невеличку ємність з харчовою содою, яка допомагає поглинути вологу й запахи. Змінювати її на нову варто кожного місяця.



Запах вологості з одягу можна вивести / Фото Pexels

Додатково після цих кроків можна спробувати розкласти по полицях поглиначі запаху або ароматичні саше. Гарно відводить запах аромат лаванди та кави.

Якщо ж неприємно пахне взуття, тоді всередину можна покласти шматочок сухого мила чи спеціальний дезодорант.

Видання Southern Living рекомендує випрати одяг з неприємним запахом у пральній машині при високій температурі з додаванням оцту. Полиці також можна додатково протерти розчином оцту й води.

