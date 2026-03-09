3 способи відлякати міль від продуктів: так робили ще наші бабусі

Кухонна міль здатна зіпсувати значну частину запасів. Найчастіше вона з’являється у крупах, борошні, горіхах, сухофруктах чи макаронах. Комаха відкладає яйця прямо в продуктах, а згодом там з’являються личинки, які живляться ними.

Якщо таке вже сталося, то в продуктах можна помітити характерне павутиння й неприємний запах, а самі продукти вже стають непридатними до вживання. Блогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі розповіла кілька способів, які допоможуть відлякати міль з продуктів.

Як відлякати міль з продуктів?

Щоб вберегти кухню від молі, важливо правильно зберігати запаси. Крупи, борошно та інші сипучі продукти краще пересипати в щільно закриті скляні чи пластикові контейнери, оскільки паперові пакети комаха здатна прогризти.

Для профілактики корисно протирати періодично полиці й провітрювати місця зберігання продуктів. Додатково можна скористатися народними засобами, які відлякують міль та допомагають зменшити ризик її появи. За словами блогерки Діани Гологовець, є 3 прості способи, які здатні боротися з міллю.

Для першого способу знадобиться чорний перець горошком, який треба засипати зверху на крупу. Його користь полягає в тому, що горошок має дуже різкий запах. Кухонна міль дуже чутлива до ароматів, тому запах перцю її відлякує.

Другий варіант – використання лаврового листя. Треба його трошки зімнути в руках й вкинути в крупу. Лаврове листя діє схожим чином. Якщо його зламати, то воно виділяє ефірні олії з сильним ароматом, який міль зовсім не переносить.

Для третього способу знадобиться фольга. Її треба розірвати на шматочки й зробити кілька маленьких кульок, а тоді вкинути в контейнер з крупами. Цей варіант вже працює інакше. Фольга не має запаху, але її блискуча поверхня та шелест створюють для неї несприятливе середовище.

А от сильний аромат кави є природним відлякувачем для павуків, оскільки вони не переносять різких запахів, пише Express. Для захисту від павуків можна використовувати кавову гущу, ефірну олію апельсина або перцевої м’яти, протираючи ними стіни чи вікна.

