3 способи відлякати міль від продуктів: так робили ще наші бабусі
- Блогерка Діана Гологовець пропонує три способи відлякати міль: використання чорного перцю, лаврового листя та кульок з фольги.
- Чорний перець і лаврове листя відлякують міль завдяки сильному запаху, а кульки з фольги створюють несприятливе середовище через блискучу поверхню.
Кухонна міль здатна зіпсувати значну частину запасів. Найчастіше вона з’являється у крупах, борошні, горіхах, сухофруктах чи макаронах. Комаха відкладає яйця прямо в продуктах, а згодом там з’являються личинки, які живляться ними.
Якщо таке вже сталося, то в продуктах можна помітити характерне павутиння й неприємний запах, а самі продукти вже стають непридатними до вживання. Блогерка Діана Гологовець у своєму інстаграмі розповіла кілька способів, які допоможуть відлякати міль з продуктів.
Як відлякати міль з продуктів?
Щоб вберегти кухню від молі, важливо правильно зберігати запаси. Крупи, борошно та інші сипучі продукти краще пересипати в щільно закриті скляні чи пластикові контейнери, оскільки паперові пакети комаха здатна прогризти.
Для профілактики корисно протирати періодично полиці й провітрювати місця зберігання продуктів. Додатково можна скористатися народними засобами, які відлякують міль та допомагають зменшити ризик її появи. За словами блогерки Діани Гологовець, є 3 прості способи, які здатні боротися з міллю.
Для першого способу знадобиться чорний перець горошком, який треба засипати зверху на крупу. Його користь полягає в тому, що горошок має дуже різкий запах. Кухонна міль дуже чутлива до ароматів, тому запах перцю її відлякує.
Другий варіант – використання лаврового листя. Треба його трошки зімнути в руках й вкинути в крупу. Лаврове листя діє схожим чином. Якщо його зламати, то воно виділяє ефірні олії з сильним ароматом, який міль зовсім не переносить.
Для третього способу знадобиться фольга. Її треба розірвати на шматочки й зробити кілька маленьких кульок, а тоді вкинути в контейнер з крупами. Цей варіант вже працює інакше. Фольга не має запаху, але її блискуча поверхня та шелест створюють для неї несприятливе середовище.
Як відлякати харчову міль: дивіться відео
Часті питання
Які ознаки вказують на те, що продукти стали непридатними через міль?
У продуктах можна помітити характерне павутиння й неприємний запах — це ознаки, що продукти стали непридатними до вживання.
Які методи рекомендує Діана Гологовець для відлякування молі з продуктів?
Діана Гологовець рекомендує використовувати чорний перець горошком, лаврове листя та фольгу для відлякування молі з продуктів.
Як можна захистити кухню від появи молі?
Кухню можна захистити від молі, правильно зберігаючи запаси в щільно закритих скляних чи пластикових контейнерах та періодично протираючи полиці й провітрюючи місця зберігання продуктів.