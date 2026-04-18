Без жодних розводів: найкращий лайфхак для скла та дзеркал
- Блогерка Софія Сізова поділилася рецептом домашнього розчину для очищення скла, що складається з оцту, лимонного соку, горілки та води.
- Розчин створює тонку невидиму плівку, яка запобігає розводам і слідам від пальців, і підходить для дзеркал, вікон та скляних поверхонь.
Чисті дзеркала й вікна без розводів – мрія багатьох. Часом звичайні засоби не завжди дають ідеальний результат, проте зробити поверхні блискучими можна за допомогою звичайного розчину з доступних інгредієнтів.
Про корисний лайфхак розповіла у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова. Вона дала рецепт домашнього розчину, який має нічим не гірший ефект, ніж магазинний засіб.
Читайте також Пліснява з пральної машини зникне за лічені миті: закиньте в барабан одну річ
Як приготувати домашній засіб для вікон?
Для приготування знадобиться столова ложка оцту, одна ложка лимонного соку чи половина чайної ложки лимонної кислоти, 50 міліграмів горілки та 50 міліграмів води. Усі компоненти потрібно змішати й перелити у зручний розпилювач.
Отриманий розчин не лише очищає скло, але й створює тонку невидиму плівку. Саме вона допомагає уникнути розводів після висихання й зменшує появу слідів від пальців.
Засіб підходить для дзеркал, вікон і навіть скляних поверхонь у кухні чи ванній кімнаті. Його можна наносити на серветку чи безпосередньо на скло, а потім витирати сухою тканиною.
Існує ще кілька домашніх методів для миття вікон, які навіть не вимагають створення розчинів, пише Express. Потрібен лише лимон чи пакетики від чаю.
Кислотність лимона розчиняє жир та розщеплює плями на склі. Потрібно розрізати лимон навпіл та обережно потерти ним скло, а залишки прибрати м’якою тканиною.
А от у пакетиках чаю містяться таніни, які допомагають розщеплювати жир. Змочіть кілька пакетиків в окропі, дайте рідині охолонути, а тоді потріть нею скло. Після очищення витріть все насухо серветкою з мікрофібри.
Поєднання лаврового листка з лимоном створює натуральний ароматизатор, який перебиває сторонні запахи та освіжає повітря.
Плями від дезодоранту можна видалити за допомогою оцту, харчової соди, перекису водню, горілки або аспірину.
