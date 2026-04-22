Они также способны очистить стекло, порой даже еще эффективнее, пишет Martha Stewart. Простой домашний раствор может легко справиться с грязью на окнах, оставляя их чистыми и прозрачными.

Покупные средства недешевы, особенно при регулярном использовании. Домашний раствор обойдется значительно дешевле, ведь состоит из базовых ингредиентов.

Как создать средство для мытья окон?

Вариант подойдет тем, кто ищет простое и нетоксичное средство для очистки стекла. Для создания понадобятся всего 2 ингредиента – это уксус и вода. Дополнительно нужна бутылка с распылителем и салфетки из микрофибры.

Уксус известен своими антибактериальными свойствами и при этом безопасен в использовании.

Специалисты советуют мыть окна в то время, когда на стекло не будет попадать прямой солнечный свет – это поможет избежать пятен после высыхания. Уксус и воду нужно смешать в распылителе в равных пропорциях и распылить на стекло. Поверхность нужно протирать тканью, смоченной этим же раствором.

Стекло нужно отполировать микрофиброй, чтобы не осталось разводов. Полное высушивание – ключевой этап, который помогает избежать пленки на стекле.



Домашнее средство способно идеально отмыть окна / Фото Freepik

Окна можно эффективно мыть теплой водой и средством для мытья посуды, пишет Express. Для приготовления раствора налейте в миску теплую воду и добавьте столовую ложку средства для мытья посуды. Погрузите внутрь жидкости губку, хорошо отожмите и начните протирать ею окна, а затем рамы. Мыльное средство прекрасно уберет всю накопленную грязь.

Что еще стоит прочитать?