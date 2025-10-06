Господиням часом складно очищувати не лише саму духовку, але й скляні дверцята, пише 24 Канал з посиланням на Express. Та виявляється, що проблему можна легко оминути. Достатньо лише зробити пасту з трьох інгредієнтів, щоб скляні дверцята знову почали блищати.

Як відчистити дверцята духовки?

Для створення очищуючого засобу потрібно створити з харчової соди та води. Підійде пів склянки соди та води. Далі треба додати кілька крапель рідини для миття посуду. Цю пасту потрібно нанести на скло духовки й залишити на 15 хвилин.

Після зазначеного часу все треба протерти неабразивною губкою, а тоді протерти насухо серветкою з мікрофібри. Якщо ж на склі будуть помітні залишки соди, тоді можна скористатися оцтом. Одну частину засобу треба розвести з чотирма частинами води й цим розчином протерти скло.

Щоб регулярно підтримувати чистоту духовки, після кожного використання її потрібно мити, щоб запобігати накопиченню жиру.

Чим ще відчистити скло духовки?

Польські блогерки розповіли, що очистити духовку можна за допомогою звичайного лимона, йдеться на інстаграм-сторінці pomyslowe.panie.domu.

Знадобиться лише лимонний сік, розпушувач для тіста та алюмінієва фольга. Скло потрібно натерти лимонним соком, тоді посипати розпушувачем, а далі поскрабувати алюмінієвою фольгою. Такий простий спосіб допоможе легко вивести жир з дверцят духовки.

Що ще потрібно знати про прибирання на кухні?