Забудьте про народні методи: ось що допоможе вивести наліт та водний камінь з душової
- Фахівці рекомендують використовувати спеціальні гелі чи спреї для видалення вапняного нальоту, які не пошкоджують покриття.
- Для запобігання накопиченню мінералів слід витирати душову лійку насухо та розглянути встановлення системи пом’якшення води.
Душова кабіна постійно перебуває в контакті з водою, а якщо її не протирати насухо після прийому душу, то проблема з кожним разом може лише посилитися. Через жорстку воду відкладається вапняний наліт на склі та плитці, який має дуже неестетичний вигляд.
Душ є ідеальним середовищем для розвитку бактерій та плісняви, а наліт ще й додатковим забрудненням, яке не завжди легко вивести, пише 24 Канал з посиланням на "Чистоту".
Читайте також Найбрудніші місця у ванній: їх постійно забувають прибирати
Часто господині починають відмивати душову кабіну від нальоту та забруднень різними домашніми засобами, однак фахівці пропонують іншу альтернативу.
Чим вивести наліт та водний камінь з душової?
Проти відкладень мінералів від жорсткої води найкраще допомагають спеціальні гелі чи спреї, які продаються в господарських магазинах. Їхня перевага полягає в тому, що вони розраховані саме на наліт, не пошкоджують покриття й мають швидку дію.
Народні методи (оцет, лимон) можуть допомогти, але часто шкодять дорогим матеріалам, особливо хромованим змішувачам чи декоративній плитці. Ми не рекомендуємо ризикувати – результатом може бути зіпсована сантехніка,
– кажуть фахівці "Чистоти".
Ефективний спосіб миття душової / Фото Pexels
Видання The Spruce рекомендує витирати душову лійку насухо після кожного використання, щоб уникнути накопичень мінералів. Після кожного прийому душу потрібно використовувати рушник чи гумовий скребок для видалення води з душових кабін та дверей.
Якщо ж ви живете в районі з жорсткою водою й часто страждаєте від мінеральних відкладень, то подумайте про встановлення системи пом’якшення води.
Чим вивести наліт з душової лійки?
Душову лійку можна очистити, помістивши її в розчин з гарячою водою та лимонною кислотою на 10 хвилин.
Лимонна кислота ефективно видаляє вапняний наліт, іржу та мінерали, а також знищує цвіль і грибок.
Часті питання
Які засоби найкраще підходять для видалення нальоту та водного каменю з душової кабіни?
Спеціальні гелі чи спреї, доступні в господарських магазинах, є найефективнішими для видалення відкладень мінералів від жорсткої води — вони не пошкоджують покриття і мають швидку дію.
Чому народні методи не рекомендуються для очищення душової кабіни?
Народні методи, такі як використання оцту чи лимона, можуть пошкодити дорогі матеріали, особливо хромовані змішувачі чи декоративну плитку — результатом може бути зіпсована сантехніка, тому фахівці радять не ризикувати.
Як можна попередити накопичення мінеральних відкладень на душовій лійці?
The Spruce рекомендує витирати душову лійку насухо після кожного використання — використовувати рушник чи гумовий скребок для видалення води з душових кабін та дверей, а також розглянути можливість встановлення системи пом’якшення води в районах з жорсткою водою.