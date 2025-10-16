Душевая кабина постоянно находится в контакте с водой, а если ее не протирать насухо после приема душа, то проблема с каждым разом может только усугубиться. Из-за жесткой воды откладывается известковый налет на стекле и плитке, который имеет очень неэстетичный вид.

Душ является идеальной средой для развития бактерий и плесени, а налет еще и дополнительным загрязнением, которое не всегда легко вывести, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чистоту".

Читайте также Самые грязные места в ванной: их постоянно забывают убирать

Часто хозяйки начинают отмывать душевую кабину от налета и загрязнений различными домашними средствами, однако специалисты предлагают другую альтернативу.

Чем вывести налет и водный камень из душевой?

Против отложений минералов от жесткой воды лучше всего помогают специальные гели или спреи, которые продаются в хозяйственных магазинах. Их преимущество заключается в том, что они рассчитаны именно на налет, не повреждают покрытие и имеют быстрое действие.

Народные методы (уксус, лимон) могут помочь, но часто вредят дорогим материалам, особенно хромированным смесителям или декоративной плитке. Мы не рекомендуем рисковать – результатом может быть испорченная сантехника,

– говорят специалисты "Чистоты".



Эффективный способ мытья душевой / Фото Pexels

Издание The Spruce рекомендует вытирать душевую лейку насухо после каждого использования, чтобы избежать накоплений минералов. После каждого приема душа нужно использовать полотенце или резиновый скребок для удаления воды из душевых кабин и дверей.

Если же вы живете в районе с жесткой водой и часто страдаете от минеральных отложений, то подумайте об установке системы смягчения воды.

Чем вывести налет с душевой лейки?