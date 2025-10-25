Очистити комору дуже просто та швидко, потрібно лише знати прості кроки, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Для очищення вам знадобиться пилосос із насадкою-щіткою, серветка з мікрофібри, маленьке відро, дезінфікуючі серветки та мішок для сміття.

Читайте також Усі запахи з ванної зникнуть, як не бувало: елементарний спосіб за копійки

Також потрібні герметичні контейнери, корзини, етикетки та коробки чи пакети для сортування.

Як швидко прибрати в коморі?

Крок 1 – вийміть все зі стелажів

Спочатку потрібно прибрати всі продукти з комори. Поскладайте на столик поруч, а якщо його немає, тоді у коробки. Паралельно погрупуйте між собою подібні речі.

До речі, знайти товари для дому за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Крок 2 – очистіть простір зберігання

Пропилососьте стелажі, кути, зніміть всюди павутиння. У теплій воді розчиніть миючий засіб та протріть всі полички зверху до низу, а також вимийте підлогу. Дайте всьому добре висохнути.

Крок 3 – посортуйте продукти

Залишіть в коморі те, що потрібно, а невідповідні речі – викиньте. Також перевірте термін придатності й викиньте все протерміноване та пошкоджене.

Крок 4 – все організуйте

Щоденні продукти розмістіть на доступному рівні. Схожі речі – об’єднайте між собою, а відкриті продукти покладіть у прозорі герметичні контейнери.

До слова, документи, дроти, брудний одяг, куртки, взуття та надлишок декоративних подушок можуть створити безлад в кімнаті, пише Real Simple. Рекомендується зберігати ці речі в закритих місцях, щоб забезпечити охайність та акуратність приміщення.

Які ще є цікаві лайфхаки?