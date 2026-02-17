Чим почистити сковорідку без зайвих витрат: нагар зникне за кілька хвилин
- Для очищення сковорідки від нагару можна використовувати харчову соду, оцет або господарське мило, які є дієвими та економними засобами.
- Важливо враховувати тип покриття сковорідки, оскільки абразивні щітки можуть пошкодити антипригарні поверхні, а чавунні моделі слід добре висушувати, щоб уникнути іржі.
Навіть якщо сковорідка виглядає плачевно, бо ви забули її почистити вже кілька днів, не все втрачено. Є прості, але дієві домашні методи, які врятують ситуацію. А ще вони напрочуд дешеві!
Коли зовні посуд вкритий темним шаром пригорілого жиру, проблему реально вирішити за короткий час, повідомляє Vsn. Для цього знадобиться оцет, сода або ж мило.
Цікаво Не викидайте трубки від фольги: 3 корисні трюки, які стануть у пригоді
Як почистити сковорідку?
Найпростіший варіант — харчова сода. Вона добре справляється з жиром і застарілим нальотом. Щоб очистити внутрішню поверхню, достатньо насипати 2 – 3 столові ложки соди, додати трохи води до стану густої маси й поставити сковорідку на слабкий вогонь.
Через 5 – 7 хвилин нагрівання суміш розм’якшить забруднення. Після охолодження поверхню легко протерти губкою. Для зовнішньої частини сковорідки соду змішують із водою до густої пасти, наносять на забруднені ділянки й залишають приблизно на 15 – 20 хвилин. Далі достатньо пройтися жорсткою стороною губки.
Пательня завжди буде чистою / Фото Unsplash
Якщо нагар щільний і давній, допоможе поєднання соди з оцтом. Поверхню спершу посипають содою, а потім обережно додають оцет. Під час реакції забруднення розм’якшується.
Через 10 – 15 хвилин усе змивають теплою водою. За потреби процедуру можна повторити.
Ще один дієвий спосіб — господарське мило. Половину бруска натирають, додають воду й доводять суміш до кипіння просто у сковорідці. Після 10 – 15 хвилин кип’ятіння нагар стає значно м’якшим і без зусиль знімається губкою. Важливо враховувати тип покриття.
Для антипригарних поверхонь не варто використовувати абразивні щітки — вони залишають подряпини. Чавун після миття потрібно добре висушити й тонко змастити олією, щоб запобігти іржі.
Також не слід різко охолоджувати гарячу сковорідку — перепади температур шкодять покриттю.
Як правильно сушити сковорідку?
Після миття сковорідку потрібно повністю висушити. Не залишати на повітрі, а насухо витерти – рушником або коротким прогріванням на плиті, пише Eva solo.
Особливо це стосується чавуну й вуглецевої сталі. Якщо залишити їх мокрими, з’явиться іржа. А от алюмінієві й нержавіючі моделі достатньо ретельно витерти – без перегрівання.
Не всі сковорідки можна ставити в посудомийну машину. Чавун – категорично ні. Агресивні мийні засоби змивають захисний шар жиру, після чого метал швидко ржавіє.
Антипригарні покриття також не люблять машинне миття – висока температура й лужні засоби поступово руйнують шар. Нержавійка зазвичай витримує посудомийну машину, але часте миття може залишати тьмяні плями.
Зберігати сковорідки "одна в одну" можна, але між антипригарними поверхнями варто класти серветку, папір або спеціальні роздільники – щоб не подряпати покриття. Чавунні моделі краще тримати в сухому місці з доступом повітря, без герметичних контейнерів.
Які поради варто спробувати?
- Якщо на кашемірі зʼявилася пляма, видаляти її потрібно дуже обережно.
- А цей секрет дозволить легко відчистити пральну машинку від бруду.
Часті питання
Які засоби рекомендуються для очищення сковорідки від пригорілого жиру?
Для очищення сковорідки від пригорілого жиру рекомендують використовувати оцет, соду або господарське мило. Сода добре справляється з жиром і застарілим нальотом, оцет допомагає розм'якшити забруднення, а мило ефективно знімає нагар після кип'ятіння.
Як правильно підтримувати різні види сковорідок, щоб уникнути пошкоджень?
Для антипригарних поверхонь не варто використовувати абразивні щітки, адже вони залишають подряпини. Чавун потрібно добре висушити й змастити олією, щоб запобігти іржі. Алюмінієві й нержавіючі моделі достатньо ретельно витерти без перегрівання. Не всі сковорідки можна мити в посудомийній машині, особливо чавунні й антипригарні.
Чому важливо правильно сушити сковорідки і як це робити?
Правильне сушіння сковорідок допомагає уникнути іржі, особливо для чавуну й вуглецевої сталі. Після миття сковорідку потрібно повністю висушити — насухо витерти рушником або коротко прогріти на плиті. Це запобігає утворенню іржі та зберігає покриття в належному стані.