Чим почистити сковорідку без зайвих витрат: нагар зникне за кілька хвилин

Навіть якщо сковорідка виглядає плачевно, бо ви забули її почистити вже кілька днів, не все втрачено. Є прості, але дієві домашні методи, які врятують ситуацію. А ще вони напрочуд дешеві!

Коли зовні посуд вкритий темним шаром пригорілого жиру, проблему реально вирішити за короткий час, повідомляє Vsn. Для цього знадобиться оцет, сода або ж мило.

Цікаво Не викидайте трубки від фольги: 3 корисні трюки, які стануть у пригоді

Як почистити сковорідку?

Найпростіший варіант — харчова сода. Вона добре справляється з жиром і застарілим нальотом. Щоб очистити внутрішню поверхню, достатньо насипати 2 – 3 столові ложки соди, додати трохи води до стану густої маси й поставити сковорідку на слабкий вогонь.

Через 5 – 7 хвилин нагрівання суміш розм’якшить забруднення. Після охолодження поверхню легко протерти губкою. Для зовнішньої частини сковорідки соду змішують із водою до густої пасти, наносять на забруднені ділянки й залишають приблизно на 15 – 20 хвилин. Далі достатньо пройтися жорсткою стороною губки.

Пательня завжди буде чистою / Фото Unsplash

Якщо нагар щільний і давній, допоможе поєднання соди з оцтом. Поверхню спершу посипають содою, а потім обережно додають оцет. Під час реакції забруднення розм’якшується.

Через 10 – 15 хвилин усе змивають теплою водою. За потреби процедуру можна повторити.

Ще один дієвий спосіб — господарське мило. Половину бруска натирають, додають воду й доводять суміш до кипіння просто у сковорідці. Після 10 – 15 хвилин кип’ятіння нагар стає значно м’якшим і без зусиль знімається губкою. Важливо враховувати тип покриття.

Для антипригарних поверхонь не варто використовувати абразивні щітки — вони залишають подряпини. Чавун після миття потрібно добре висушити й тонко змастити олією, щоб запобігти іржі.

Також не слід різко охолоджувати гарячу сковорідку — перепади температур шкодять покриттю.

Як правильно сушити сковорідку?

Після миття сковорідку потрібно повністю висушити. Не залишати на повітрі, а насухо витерти – рушником або коротким прогріванням на плиті, пише Eva solo.

Особливо це стосується чавуну й вуглецевої сталі. Якщо залишити їх мокрими, з’явиться іржа. А от алюмінієві й нержавіючі моделі достатньо ретельно витерти – без перегрівання.

Не всі сковорідки можна ставити в посудомийну машину. Чавун – категорично ні. Агресивні мийні засоби змивають захисний шар жиру, після чого метал швидко ржавіє.

Антипригарні покриття також не люблять машинне миття – висока температура й лужні засоби поступово руйнують шар. Нержавійка зазвичай витримує посудомийну машину, але часте миття може залишати тьмяні плями.

Зберігати сковорідки "одна в одну" можна, але між антипригарними поверхнями варто класти серветку, папір або спеціальні роздільники – щоб не подряпати покриття. Чавунні моделі краще тримати в сухому місці з доступом повітря, без герметичних контейнерів.

Які поради варто спробувати?